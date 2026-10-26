Kütahya\'da öğrencilere İyilik Var gönüllülük platformunun işleyişi anlatıldı

Kütahya'da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllü kişiler, kurumlar ve işletmelerle buluşturulmasını hedefleyen platformun işleyişi hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmasıyla öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlandı.