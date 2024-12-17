Araç muayene istasyonlarında artık onlar da istihdam ediliyor - Son Dakika
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Eğitim

Araç muayene istasyonlarında artık onlar da istihdam ediliyor

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Araç muayene istasyonlarında önemli bir kural değişikliği gerçekleştirildi. Yeni kurala göre, lise ve dengi okul mezunları araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilebiliyor.

17.12.2024 12:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Getirilen hak kapsamında lise mezunları da istasyonlara iş başvurusu yapmaya başladı.

4 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP AMİR YARDIMCILARI İSTASYON AMİRİ OLABİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle getirilen uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcılarının istasyon amiri olabileceklerini ifade eden Uraloğlu, lise ve dengi okul mezunlarının da araç muayene istasyonlarında teknisyen olabileceğini bildirdi.

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARINA YENİ HAK

Uraloğlu, bunun için sınav yapılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Araç muayene istasyonlarında görevli muayene teknisyeni sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde, lise ve dengi okul mezunlarının da 6 haftalık saha eğitiminden sonra, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı, idari hükümler, genel bilgisayar kullanımı konularında iki haftalık teorik eğitim almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilmelerine imkan sağlandı.

Araç muayene istasyonlarında artık onlar da istihdam ediliyor

Ekonomi Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Araç muayene istasyonlarında artık onlar da istihdam ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Temizer:
    Neden sadece bir şirket bu işi yapıyor? Alternatif bir şirket neden yok? Araç sahipleri neden tek bir şirkete mahkum ediliyor? Bu işin içinde kimler var? Bu bir devlet şirketi mi??????? 13 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    kendi cocuklarinizi sokacaksiniz tabi 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adamına göre muamele 11 0 Yanıtla
  • Seko:
    banka gibi para basıyorlar lise mezunu da alır ilkokulda aldıkları haram para ile nasıl içleri rahat inanılır gibi değil bu hayatın öbür tarafida var 9 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    para tuzağı, gereksiz pahali 5 0 Yanıtla
  • Hakan Ünsal:
    tekeline almış insanlara davranış şekilleri ukalalık diz boyu sanki hepsi birer padişah havasında bunlara bir rakip çıkmadıkça bu şekilde insanların hem zamanını hep parasını almaya devam edecekler. 2 0 Yanıtla
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