Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi - Son Dakika
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Eğitim

Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi

Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi

Ankara Atatürk Lisesi'nde müdür yardımcısının elinde tüfekle sınıfta ve okul koridorunda çekilen fotoğrafları infial uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

18.04.2025 21:05
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Ankara Atatürk Lisesi'nde elinde tüfekle sınıfta fotoğraf çekilen Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya tepkilere neden oldu. Çinkaya hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

SINIFA ELİNDE TÜFEKLE GİRDİ

Ankara Atatürk Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya elinde tüfekle sınıfa girdi. O anlara ait fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Müdür Yardımcısı Çinkaya'nın okul koridorlarında da elinde tüfekle poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.04.2025 tarihinde @boykotyapannuri X adresinde yayınlanan "Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?" başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin ÇİNKAYA hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
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Milli Eğitim Müdürlüğü, İnceleme, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ponçik Pamuk:
    Okul ya okul okul..yeni nesile tüfek nasıl kullanılır dersi mi veriyorsun beyinsiz .yok ya gerçekten şaka gibi.ülkem nereye gidiyor.ögretmenligi bu kadar ayaklar altına alma hakkını kim veriyor size 204 12 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Bu salak imamoğlunun kuzeni değil'mi :)) 41 156 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Meslekten atılmalı 162 8 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    öğrencilere pkk nasıl olunur dersi veriyor her halde böyle insanların okulla ilişkisi kesilmesi lazım acl 112 11 Yanıtla
  • Mewan Niwan:
    Akp nin istediği öğretmen araştırılsın ya daes üyesidir ya da hts fark yok gerçi bunlar şuan akp ye üyeler 64 51 Yanıtla
  • Halis demir:
    helal sana bravooo 9 65 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Çocuklara karşı kötü örnek hemde başkentte cezasını kesin gönderin gitsin avcılık yapsın. 62 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    müdür yardımcısı eskişehirede bekliyoruz aynı aksiyonu bizim buradaki çocuklarımıza yapman için sonra o tüfeği namlusunu ........... 46 7 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    devlet memuru kavramı var nasılsa atılmayacak kovulmayacak Bunun bitmesi lazım 43 2 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    ders milli güvenlik saati olamaz mı ???? 3 33 Yanıtla
  • İsmail sandıkçı:
    Evet ya ikididarda cahape var imamigoluda Cumhurbaşkanı haklısın imam iglugunun yegenidir tebriik ederim aykunde çok yüksek senin 27 8 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ihrac edin meslekten 31 2 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    heh tam ideal mudür ya okuyacaksin ya okuyacaksin okul 100 de 100 basarı 1 tane tembel cocuk cikmaz dinsisin hakkindan imansiz gelirmis 6 22 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bilgisayar oyunları ile büyüyen nesil 16 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    okullar okulluktan cikti.. kalma yok drekt osum musterisi once.. sonrada luzumsuz yuzlerce bolume giden ogrenciler o ile mali destek. idareciler dersen cogusundan da cogu oarti oyunlari ile idareci ve kafasi hep siyasette, hep bi sube muduru, bilmem ne okuluna mudur nasil olurum dolu.. mahvoldi gitti egitim 30.yildir. 17 2 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Millieğitim Bakanımız Özgür Özel ile ilgili değilde bu ve bu tür tuhaflıklarla ilgili araştırma soruşturma komitesi oluşturup bu tür kişileri ve niyetlerini ve diplomalarını tespit etmeli gerekirse görevden almalı .evlatlarımız torunlarımız ve bizler sizden acil bu tür konularla ilgili çözüm ve açıklama bekliyoruz tekrar tekrar yazacağım öğretmenlik te psikolojik yeterlilik testine tabi meslek grubuna alınmalı ve bu testler en az 3 senede bir yapılması zorunlu olmalı 16 1 Yanıtla
  • abdurrahman giriş:
    Yeni nesile serserilik eşkiyalık için uygulamalı ders galiba çeteleşme haraç v.b Yeni Türkiye Gençliği 10 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    kesinlikle bir ögrencisinin elinden almistir hocamiz 2 5 Yanıtla
  • Kemal:
    be minnacık goduumun okkkuzu,sen de hiç mi akıl yok.bre okkkuz 4 1 Yanıtla
  • İBRAHİM DALKILIÇ:
    na mal adamlar var. sonucunun böyle olacağını hiç mi tahmin edemedin aptal. 5 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Bunlar da okumuş cahiller işte, hani okumayan kesimlerle dalga geçiyorlar ya... 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi - Son Dakika
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