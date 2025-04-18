Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi

Beyhan Gunes:

Millieğitim Bakanımız Özgür Özel ile ilgili değilde bu ve bu tür tuhaflıklarla ilgili araştırma soruşturma komitesi oluşturup bu tür kişileri ve niyetlerini ve diplomalarını tespit etmeli gerekirse görevden almalı .evlatlarımız torunlarımız ve bizler sizden acil bu tür konularla ilgili çözüm ve açıklama bekliyoruz tekrar tekrar yazacağım öğretmenlik te psikolojik yeterlilik testine tabi meslek grubuna alınmalı ve bu testler en az 3 senede bir yapılması zorunlu olmalı