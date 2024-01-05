Maarif\'ten okul öncesi çocuklar için 120 kitap

Dünyanın sayılı birkaç ülkesinin son asırda hemen her alanda belirleyici olduğu uluslararası eğitim sahasında, altı kıtada faaliyet gösteren Maarif Vakfı ile etkili olmaya çalışan Türkiye, kendisinden beklenen çalışmalarla ülke ve dünya gündemine gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının gereği olarak kurulan TİKA, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ailesine Türkiye'nin uluslararası eğitim kurumu sıfatıyla bir kamu vakfı olarak en son katılan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) da Cumhuriyetin 100. Yılında önemli eserler ve çalışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kuruluşunun yedinci, Cumhuriyetin 100. yılında uluslararası eğitim programı geliştiren Türkiye Maarif Vakfı, uzman akademisyenlerin ve eğitimcilerin katkılarıyla iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Uluslararası Maarif (IM) Okul Öncesi Programını ve eğitimlerde kullanılacak olan kitaplar tamamlandı.

ÇOCUKLARI DOLDURAN DEĞİL, AÇAN, GELİŞTİREN PROGRAM

Geçtiğimiz iki ay içinde önce dünyanın altı kıtasından uluslararası eğitimcilerin; eğitimdeki değişim ve trendleri tartıştığı platform olan İstanbul Eğitim Zirvesini yapan, ardından Türk Maarif Ansiklopedisini tanıtan, hemen sonrasında da Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı, şimdi de hazırladığı ve sekiz ülkede kabul alıp uygulanmaya başlayan Uluslararası Maarif (IM) Okul Öncesi Programını tanıtı.

Çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak hazırlanan Program; insanlığın ortak birikimi ve 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda çocukları doldurulması gereken nesneler değil de merak eden, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kültürlerarası duyarlılığa sahip erdemli insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

SEKİZ ÜLKE BU PROGRAMI UYGULUYOR, DİĞERLERİ TAKİPTE

Uluslararası Maarif Programının ilk basamağını oluşturan IM Maarif Okul Öncesi Programı, Vakfa bağlı olarak altı kıtada 52 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında, uluslararası eğitim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli standartları, kültürlerarası uyumu destekleyen içerikleri ve uygulamada kolaylık sağlayan esnek yapısı ile ülkelerin dikkatini çekerek uygulanmaya başlamış durumda.Program 2023 itibariyle Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo'da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul alarak uygulamaya geçmiş bulunuyor. Bir çok ülkenin ise resmi kabul süreçleri devam ediyor.

EĞİTİME YENİ SOLUK

Aktif olarak 52 ülkede 470 eğitim kurumu ve 52 bin öğrencisiyle ülkemizin eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfının, Cumhuriyetimizin 100. Yılında uluslararası eğitimdeki özgün ve nitelikli çalışmalarının sonuncusu olan IM Okul Öncesi Programı, kapsayıcı yapısıyla ülke yönetimleri ve Eğitim Bakanlıklarının da ilgisini çekiyor.

BM'nin okul yaşına gelmiş her çocuğu nitelikli eğitim hedefi ve ülkelerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda TMV, Anadolu irfanı ile insanlığın ortak birikimini esas alarak kuruluşunun altıncı yılanda kısa sürede IM eğitim akreditasyon programlarını hazırlamış bulunuyor. Bu programın uzantısı olarak da sekiz ülkede kabul alan okul öncesi ve K12 ders kitapları, her düzeyde Türkçe öğretim kitapları, Türk Kültür ve Medeniyeti Dersi ve Türk Maarif Ansiklopedisi gibi çalışmalarla ülkemizin eğitim ve kültürdeki geleceğine katkı iddiasını sürdürüyor.

AKGÜN: IM EĞİTİM MODELİ, ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRMEYİ HEDEFLER

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün ev sahipliğindeki tanıtıma, üniversite rektörleri, akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

TMV Başkanı Akgün, vakfı "Türkiye'nin eğitimde yurtdışına açılan kapısı" olarak tanımlayarak, 52 ülkede edindikleri eğitim tecrübesi ve Türkiye'nin eğitim birikimini sentezleyerek Uluslararası Maarif Programını geliştirdiklerini söyledi.

Kısa adı IM olan Uluslararası Maarif Programı'nın çeşitli ülkelerde uygulanmaya başlandığı aktaran Akgün, "IM Eğitim Modeli, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak erdemli insan yetiştirmeyi hedefleyen programdır. IM Eğitim Programları, geçmişleri, yetenekleri ve özellikleri fark etmeksizin tüm öğrencilerin kaliteli eğitime eşit erişimlerini ve öğrenme ortamında kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayan uygulamaları ifade eder." diye konuştu.

Akgün, 52 ülkede 50 bini aşkın öğrenciye eğitim verdiklerini belirtirken, hazırladıkları programın 8 ülkede eğitim bakanlıklarının resmi onayı ile uygulandığını, diğer ülkelere de başvuruda bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini aktardı.

TÜRKÇEYİ, TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİ DÜNYAYA DOĞRU ÖĞRETİYORUZ

Yurt dışındaki okullarında Türkçenin öğretilmesi için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Akgün, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan müfredat hazırladıklarını, mezun öğrencilerinin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olarak mezun olmalarını hedeflediklerini bildirdi.

Prof. Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı olarak Türkçenin öğretilmesi, Türk kültür ve medeniyetimize dair değerlerin dünyaya doğru bir biçimde anlatılmasını da oldukça önemli görüyoruz.Okullarımızda okul öncesinden başlamak üzere K12'nin her kademesinde sistemli bir biçimde Türkçe öğretiyoruz. Okullarımızdan mezun öğrencilerimizin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olmalarını hedefliyoruz. Bunun için müfredatın esas alındığı ders kitap setleri, yardımcı okuma kitapları ve çeşitli materyaller üretiyoruz. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı da Türkçe alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur" ifadelerini kullandı.

MAARİF'TEN OKUL ÖNCESİ İÇİN 4 DİLDE 120 KİTAP

Akgün'ün ardından IM Uluslararası Maarif programını tanıtan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben,

Maarif eğitim modelinin sabitesininErdemli İnsanlar yetiştirmek olduğunu ifade ederek,IM müfredat, materyal, formasyon ve ölçme değerlendirme süreçlerinin öğrenen profili çerçevesinde,erdemli insan ile etkileşim halinde olduğunu belirtti

TMV Okul Öncesi Koordinatörü Şule Toyran, projenin detaylarını içeren sunumunda, programın Türkiye'de geliştirilen ve dünya çapında uygulanan bir eğitim programı olarak alanında bir ilk olduğunu belirtti. Çocuk merkezli, gelişim ve oyun temelli programın kendine özgü yapısı, sınıf tasarımı, eğitim materyalleri, öğretmen eğitimleri ve akreditasyon sistemi ile bir bütün olduğunu ifade etti.

Daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Okul Öncesi Koordinatörlüğü bünyesinde uzman akademisyenlerin ve eğitimcilerin katkılarıyla 2 yıllık çalışma sonunda hazırlanan IM Programı, program kapsamında4 dilde hazırlanan 120 ders kitabı, eğitim materyalleri ve sınıf tasarımları katılımcılara tanıtıldı.