MEB\'den 10 Kasım iddialarına net yanıt

Basında yer alan "2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" yönündeki iddialar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlandı.

"2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" yönündeki iddialar tartışma konusu oldu.

BAKANLIKTAN YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu iddia gündem olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iddiaya ne net yanıt geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 1. dönem ara tatilinin okul açılışından sonraki 9. haftanın sonunda planlandığı vurgulandı. Ayrıca, 3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak ortak sınavlar nedeniyle ara tatilin bu tarihlerde yapılamayacağı ifade edildi.

PLANLANAN PROGRAM PAYLAŞILDI

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilinin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında planlandığını, 10 Kasım'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Atatürk Haftası anma etkinliklerinin 4-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda bilimsel toplantılar, tiyatrolar, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek; öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla anma programları yapılacak.

Açıklamada ayrıca yıllık çalışma takviminin pedagojik gerekçelerin yanı sıra resmi ve dini bayramlar, merkezi sınavlar, öğretmen eğitim süreçleri, müfredat dengesi gibi birçok parametre gözetilerek hazırlandığına dikkat çekildi.

"İDDİALAR KAMUOYUNU YANILTAMAYA YÖNELİK"

Bakanlık, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirterek, bu tür iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ve bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak, sadece öğrencilerin eğitimi ve geleceği için mesai harcayan Bakanlığın hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi istendi.