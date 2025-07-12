MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Eğitim

MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt

MEB\'den \'\'LGS\'de usulsüzlük\'\' iddialarına yanıt
12.07.2025 12:16
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LGS'de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasının akabinde ortaya atılan "usulsüzlük" iddialarına MEB'den yanıt geldi. Sınavın her aşamasının titizlikle yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz" denildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları dün açıklandı. Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 2024 yılında ise LGS'de 352 öğrenci birinci olmuştu. Bu verilerle bu yıl, geçen yıla göre tam puan alan öğrenci sayısının 2 kat arttığı görüldü.

Bunun üzerine bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında sınav sürecine yönelik "şaibe" ve "usulsüzlük" iddiaları ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaları ortaya atanlar hakkında bakanlık tarafınca suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"LGS SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda "719 öğrencimizin tam puan alarak birinci olması" üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imaları gündeme getirilmiştir. Bu mesnetsiz iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

"BAZI ART NİYETLİ KİŞİLER BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATMAYA DEVAM EDİYOR"

Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz." tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var." gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakârlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.

"İFTİRA DOLU İDDİALARI İLERİ SÜRENLERİ DUYARLI DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz.

Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Gündem, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • trgyky1978:
    1 milyon kişi içinde 719 tam puan gayet normal 0 0 Yanıtla
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