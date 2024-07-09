MEB\'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok

Eğitim

2021'de baba ve kızı arasında evliliğin meşru gösterilmeye çalışıldığı iddiasıyla gündeme gelen "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" isimli çocuk kitabı, bugün yine bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında benzer iddialarla anıldı. İddialarla ilgili bilgilendirme gereği duyan Milli Eğitim Bakanlığı, basına ve kamuoyuna bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu içeriğin ders kitabı veya yardımcı kaynak olmadığı ve 'hikaye kitabı" kategorisinde yer aldığı aktarıldı.

MEB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; "hikâye kitabı" kategorisindedir. Hikâye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN SAKINCALI GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan söz konusu kitap, 2021'de de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Kitapta yer alan "Sandık" isimli masaldaki müstehcenlik içeren bazı ifadeler nedeniyle, HEMPA Çocuk Derneği kitabın yayın ve basımından sorumlu kişi ve kurumlar hakkında şikâyetçi olmuştu. O dönemde kitapla ilgili resen inceleme yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, içerikte yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacağına karar vermişti.