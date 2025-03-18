Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor - Son Dakika
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Eğitim

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

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Milyonlarca memura yarı zamanlı çalışma hakkı yolda geliyor. Aile Yılı kapsamında hazırlanan yönetmelikten hem kadın hem erkek memurlar yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetlet Bakanlığı'nın son şeklini vereceği taslağa göre; memur anne ve babalar çocukları ilkokula başlayana dek yarı zamanlı çalışma fırsatından faydalanabilecek.

18.03.2025 08:48
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Memurlar için devrim niteliğinde bir değişiklik hayata geçirilecek. Memur anne ve babalar çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Kanunda yer alan bu hakkın uygulanabilmesi için hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. NTV'nin haberine göre; Aile Yılı kapsamında hükümet Kasım 2016'da Devlet Memurları Kanunu'na eklenen ve sekiz yıldır uygulanmayan yarı zamanlı çalışma hakkını aktive etmeye hazırlanıyor.

HEM KADIN HEM DE ERKEK MEMURLAR İÇİN GEÇERLİ

Taslağa göre doğum ya da evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkında faydalanabilecek. Bu haktan ebeveynler aynı anda yararlanamayacak. Yani ya anne ya baba çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar başvuru için en az bir ay önceden kuruma yazılı talep iletmek durumunda. Öte yandan yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

MEMURLARIN HAFTADA 20 SAT ÇALIŞMASI YETERLİ OLACAK

Memurlar için haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarı zamanlı çalışmada ise 20 saatin doldurulma şartı bulunuyor. Bu kapsamda haftanın belirli günleri tam ve en az üç gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenekte ise haftanın beş günü en az üç saat olmak üzere çalışılacak.

ÇOCUKLARIN HER BİRİ İÇİN AYNI HAK KULLANILABİLECEK

Evlat edinenler için farklı şartlar söz konusu olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu haktan faydalanmak mümkün olacak. Çalışma hayatını dönüştürme potansiyeli bulunan bu yönetmenlik görüşe açılırken, çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

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Son Dakika Eğitim Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Şahin:
    Kolluk kuvvetlerini tenzih ediyorum.. diğerleri zaten çalışmıyor hatta görev yerine bile gitmesinler nasılsa ödenir maaşları 34 27 Yanıtla
  • n5685244:
    özel sektör çalışanları niye hak yok aynı devletin vatandaşıyız 38 4 Yanıtla
  • İbrahim Demirbaş:
    bence evde yatsınlar maaşlarını alsınlar ne gerek var şimdi 3 saat sokakları işkal etmelerine öten yandan diğer çalışanların çocukları it eniği zaten 22 14 Yanıtla
  • Serhad Akyüz:
    Bu işte bir tuzak var, bu yolla memurun maaşını kısacaklar amaç bu, 15 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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