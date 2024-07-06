Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan 'topuklu ayakkabı' duyurusu infiale yol açtı

Eğitim

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni öncesi, üniversitenin sosyal medya hesabından infiale yol açan bir duyuru yapıldı.

Üniversitenin, Instagram hikayesinde yer alan duyuruda, "Önemli duyuru! Mezuniyet törenine topuklu ayakkabı ile girişe izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER SONRASI SİLDİLER

Üniversiteden yapılan bu duyuru, mezuniyet törenine hazırlanan öğrencilerin tepkisini çekti. Öğrenciler, bu yasağın gereksiz ve kısıtlayıcı olduğunu dile getirip üniversite yönetimine tepki gösterdi. Öte yandan tepkilere neden olan duyuru, üniversitenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.