Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı - Son Dakika
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Eğitim

Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı

Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversite'nde mezuniyet töreni öncesi, üniversitenin Instagram hesabından yapılan duyurdu ortalığı karıştırdı. Paylaşımda, "Önemli duyuru! Mezuniyet törenine topuklu ayakkabı ile girişe izin verilmeyecektir." ifadeleri yer alırken, söz konusu yasak kararı, öğrencilerin tepkisini çekti.

06.07.2024 19:28
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni öncesi, üniversitenin sosyal medya hesabından infiale yol açan bir duyuru yapıldı.

Üniversitenin, Instagram hikayesinde yer alan duyuruda, "Önemli duyuru! Mezuniyet törenine topuklu ayakkabı ile girişe izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan 'topuklu ayakkabı' duyurusu infiale yol açtı

TEPKİLER SONRASI SİLDİLER

Üniversiteden yapılan bu duyuru, mezuniyet törenine hazırlanan öğrencilerin tepkisini çekti. Öğrenciler, bu yasağın gereksiz ve kısıtlayıcı olduğunu dile getirip üniversite yönetimine tepki gösterdi. Öte yandan tepkilere neden olan duyuru, üniversitenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

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Son Dakika Eğitim Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan 'topuklu ayakkabı' duyurusu infiale yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Berat Yavuz: üni hariç bu mezuniyet törenler kalkmalı ne bu herkes tören ypiyor saçmalık 29 12 Yanıtla
  • kadir kınay: bu nasıl bir zihniyet .ilkokulmu zannediyorlar üniversiteyi yasak ne demek 28 10 Yanıtla
  • ayhan kından: Mallar 15 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: topuklu ayakkabı ayağınıza vurur diye düşünüyorlar yanlış anlamayın 11 0 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan: TÖREN - SONUÇ - İŞSİZ ne gerek var 10 0 Yanıtla
  • Ahmet ÖZTÜRK: Çim sahada hasara yol açar diye düşünmüşlerdir. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Sn.yöneticiler lütfen.bu gibi işlerle uğraşmayın.zaten okulunu bitirmiş bir daha gelmeyecek.neden gündem oluyorsunuz. 1 0 Yanıtla

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