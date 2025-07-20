Midyat Fen Lisesi, YKS'de yine fark yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Midyat Fen Lisesi, YKS'de yine fark yarattı

Midyat Fen Lisesi, YKS\'de yine fark yarattı
20.07.2025 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat Fen Lisesi, 2025 YKS sonuçlarıyla bir kez daha başarı çıtasını yukarı taşıdı. Bu yıl mezun olan 105 öğrencisinden 45'i Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerine yerleşebilecek puanlara ulaştı. Okul Müdürü Aykat, "Bu başarı kesinlikle tesadüf değil. Yurt, etüt, yemek, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlerle onları sadece akademik değil, çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz" dedi.

Midyat Fen Lisesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla bir kez daha başarı çıtasını yukarı taşıdı. Bu yıl mezun olan 105 öğrenciden 45'i Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerine yerleşebilecek puanlara ulaşarak, okulun akademik başarısını bir kez daha kanıtladı.

Sınava giren öğrencilerin %42,86'sının bu seçkin fakültelere yerleşebilecek seviyeye gelmesi, Midyat Fen Lisesi'nin hem Mardin hem de bölge genelinde neden tercih edilen bir okul olduğunu gözler önüne serdi.

Bu başarı sadece bir istatistik değil, aynı zamanda dört yıl boyunca sürdürülen disiplinli eğitimin, fedakâr öğretmenlerin emeklerinin ve öğrenci-veli iş birliğinin somut bir göstergesi oldu.

"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Midyat Fen Lisesi Müdürü Ramazan Aykat, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, okulun sistemli ve öğrenci merkezli yaklaşımının meyvelerini verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu başarı kesinlikle tesadüf değil. Devletimizin sunduğu tüm imkanları öğrencilerimizin eğitimine seferber ediyoruz. Yurt, etüt, yemek, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlerle onları sadece akademik değil, çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan öğretmenlerimize, bizlere güvenen velilerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

BÖLGENİN EĞİTİMDE YÜKSELEN YILDIZI

Midyat Fen Lisesi, her yıl istikrarlı başarısıyla yalnızca ilçe halkının değil, çevre il ve ilçelerdeki eğitim camiasının da takdirini topluyor. Sadece sınav başarısıyla değil; aynı zamanda öğrenciye kazandırdığı disiplin, özgüven ve akademik donanımla da dikkat çeken okul, bölgenin "eğitimde yükselen yıldızı" olarak anılıyor.

Bu yılki YKS sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine bir adım daha yaklaşırken, Midyat Fen Lisesi bu başarılarıyla gençlerin hayallerine rehber olmaya devam ediyor.

Son Dakika

Son Dakika Eğitim Midyat Fen Lisesi, YKS'de yine fark yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

07:49
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
07:34
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
00:52
Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi
Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi
20:35
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi’nden istifa etti
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 08:07:22. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat Fen Lisesi, YKS'de yine fark yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.