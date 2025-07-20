Midyat Fen Lisesi, YKS\'de yine fark yarattı

Midyat Fen Lisesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla bir kez daha başarı çıtasını yukarı taşıdı. Bu yıl mezun olan 105 öğrenciden 45'i Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerine yerleşebilecek puanlara ulaşarak, okulun akademik başarısını bir kez daha kanıtladı.

Sınava giren öğrencilerin %42,86'sının bu seçkin fakültelere yerleşebilecek seviyeye gelmesi, Midyat Fen Lisesi'nin hem Mardin hem de bölge genelinde neden tercih edilen bir okul olduğunu gözler önüne serdi.

Bu başarı sadece bir istatistik değil, aynı zamanda dört yıl boyunca sürdürülen disiplinli eğitimin, fedakâr öğretmenlerin emeklerinin ve öğrenci-veli iş birliğinin somut bir göstergesi oldu.

"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Midyat Fen Lisesi Müdürü Ramazan Aykat, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, okulun sistemli ve öğrenci merkezli yaklaşımının meyvelerini verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu başarı kesinlikle tesadüf değil. Devletimizin sunduğu tüm imkanları öğrencilerimizin eğitimine seferber ediyoruz. Yurt, etüt, yemek, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlerle onları sadece akademik değil, çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan öğretmenlerimize, bizlere güvenen velilerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

BÖLGENİN EĞİTİMDE YÜKSELEN YILDIZI

Midyat Fen Lisesi, her yıl istikrarlı başarısıyla yalnızca ilçe halkının değil, çevre il ve ilçelerdeki eğitim camiasının da takdirini topluyor. Sadece sınav başarısıyla değil; aynı zamanda öğrenciye kazandırdığı disiplin, özgüven ve akademik donanımla da dikkat çeken okul, bölgenin "eğitimde yükselen yıldızı" olarak anılıyor.

Bu yılki YKS sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine bir adım daha yaklaşırken, Midyat Fen Lisesi bu başarılarıyla gençlerin hayallerine rehber olmaya devam ediyor.