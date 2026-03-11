Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Anadolu'nun kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz' - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Anadolu'nun kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Anadolu'nun kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz'
11.03.2026 22:50
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütün derdimiz Anadolu'nun mayasında var olan, Anadolu'nun mayasını oluşturan, Anadolu'da birliği, beraberliği ve dirliği temsil eden bu kültürü gelecek kuşaklara aksettirmek" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütün derdimiz Anadolu'nun mayasında var olan, Anadolu'nun mayasını oluşturan, Anadolu'da birliği, beraberliği ve dirliği temsil eden bu kültürü gelecek kuşaklara aksettirmek" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ezanın okunmasının ardından Türk Halk Müziği konseri ile devam etti. Burada konuşan Bakan Tekin, insanları asırlardır bir arada tutan şeyin birbirlerini yok saymadan aynı hayatın içinde kalabilmiş olması olduğunu belirterek, "Bugün bize düşen, asırlardan süzülüp gelen bu inceliğin hayattan çekilmesine izin vermemektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin birbirine daha dikkatle baktığı, dinlerken hakkaniyeti elden bırakmadığı, konuşurken hatırı gözettiği, ortak hayatın hukukunu daha derinden hissettiği bir iklimi hep beraber kuvvetlendirmek zorundayız. Hatır bilen, emanet taşıyan, ölçü gözeten, muhatabının haysiyetini incitmeden yol yürüyen bir nesil yetişmediğinde; elinizde imkan da olsa, bilgi de olsa, başarı da olsa eksik bir yerde kalırsınız. Bu millet nice badireyi, tam da böyle zamanlarda içinden çıkardığı vakar, basiret ve irfanla aştı. Kırılan yeri onaran, mesafeyi azaltan, gönüller arasında yeniden yol açan kuvveti kendi içindeki bu dinamiklerle buldu. Bugün de ihtiyaç duyduğumuz şey, işte bu irfanı yeniden hayatın merkezine alabilmektir. Birbirimizi daha hakkaniyetli dinleyebildiğimiz, hatırı ve hukuku zedelemeden konuşabildiğimiz, ortak hayatı daha derin bir şuurla taşıyabildiğimiz ölçüde istikametimiz de güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ TARİHİ ÖNEME SAHİP'

Bakan Tekin, AK Parti iktidarı boyunca atılan demokratikleşme, sivilleşme ve hak alanlarını genişletme adımlarının bu ülkede farklı toplumsal kesimlerin birbirini daha yüksek bir dikkatle görmesine imkan oluşturduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde taşınan bu irade, Cumhur İttifakı'nın milli birlik, toplumsal huzur ve iç cepheyi tahkim etme kararlılığıyla daha da kuvvet kazanmıştır. Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan irade de kardeşlik hukukunu büyütme ve memleketin müşterek hayatını daha sağlam bir zemine kavuşturma bakımından tarihi bir öneme haizdir. Hele ki yakın coğrafyamızın ağır sarsıntıların yaşandığı, bölgemizde istikrarsızlığın derinleştiği böylesi bir dönemde milli birliğimiz, kardeşlik zeminimiz ve iç cephemiz daha da güçlü olmak durumundadır. Bu vesileyle, iç cepheyi takip etme yönünde kararlı bir irade sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz etmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu iradeyi gelecek kuşaklara aksettirecek bir kararlılık içerisinde hareket ediyoruz. Bütün meramımız, bütün derdimiz Anadolu'nun mayasında var olan, Anadolu'nun mayasını oluşturan, Anadolu'da birliği, beraberliği ve dirliği temsil eden bu kültürü gelecek kuşaklara aksettirmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Kültür, Eğitim, Son Dakika

