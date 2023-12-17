 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe konuşmasında tansiyon yükseldi. Konuşması DEM Parti ve CHP sıralarından yükselen seslerle sık sık bölünen Tekin, ''Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Protokol yaptığımız bu STK'lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

17.12.2023 - 22:40,  Güncelleme: 23:11
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerinde, bakanlığına ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Tekin konuştuğu esnada, DEM parti ve CHP sıralarından sesler yükseldi. Bakan Tekin, bakanlığın STK'larla imzaladığı protokolleri anlatırken "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Protokol yaptığımız bu STK'lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis kürsüsünden ateş püskürdü: Çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

MEB'in protokol imzaladığı STK'larla ilgili bilgi veren Bakan Tekin,"Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla..." dedi.

"ÇOCUKLARI DAĞA ÇIKARAMADIĞINIZ İÇİN ÇATLIYORSUNUZ"

Protokol imzaladıkları STK'lara ilişkin olarak konuşmasına devam eden Tekin, "Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Protokol yaptığımız bu STK'lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim, çocuklarımın dağa çıkmaması için. Sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis kürsüsünden ateş püskürdü: Çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz

Konuşması DEM Parti ve CHP sıralarından yükselen seslerle sık sık bölünen Bakan Tekin konuşmasının sonunda ise, "2024 bütçemize desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, heyetime bu kadar önem verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Tekin\'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK\'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz - Son Dakika


22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement