Bakan Tekin\'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK\'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerinde, bakanlığına ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Tekin konuştuğu esnada, DEM parti ve CHP sıralarından sesler yükseldi. Bakan Tekin, bakanlığın STK'larla imzaladığı protokolleri anlatırken "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Protokol yaptığımız bu STK'lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

MEB'in protokol imzaladığı STK'larla ilgili bilgi veren Bakan Tekin,"Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla..." dedi.

"ÇOCUKLARI DAĞA ÇIKARAMADIĞINIZ İÇİN ÇATLIYORSUNUZ"

Protokol imzaladıkları STK'lara ilişkin olarak konuşmasına devam eden Tekin, "Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Protokol yaptığımız bu STK'lar, sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim, çocuklarımın dağa çıkmaması için. Sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Konuşması DEM Parti ve CHP sıralarından yükselen seslerle sık sık bölünen Bakan Tekin konuşmasının sonunda ise, "2024 bütçemize desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, heyetime bu kadar önem verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.