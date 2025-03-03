Öğretmenlerin beklediği haber Bakan Tekin'den geldi - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmenlerin beklediği haber Bakan Tekin'den geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenleri ve atama bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiren ücretli öğretmenlik konusunda yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, ücretli öğretmenliğin ihtiyaç durumuna göre devam edeceğini belirtti.

03.03.2025 14:34  Güncelleme: 14:45
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Lider Haber TV'nin Soruyoruz programının canlı yayın konuğu oldu. Öğretmen kadrolarına değinen Bakan Tekin,ek ders uygulamasının ihtiyaç halinde devam edeceğini belirtti.

Bakan Yusuf Tekin, kamuoyunda sık sık tartışılan ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin soruları cevaplandırdı. Böyle bir uygulamanın kanunda ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında bulunmadığının altını çizen Tekin şöyle konuştu: Ücretli öğretmenlik uygulaması mevzuatta yer almıyor. Ek ders ücreti karşılığında ihtiyaç duyulduğunda uygulama devam edecek"

FAHİŞ FİYATA KONU OLAN OKUL SAYISI 22

Özel okulların üzerindeki fiyat tartışmasına açıklık getiren Bakan tekin şu ifadelere yer verdi: Bütün gençlerimizi bir devlet okuluyla mutlaka ilişkilendiriyoruz. Çocuklarını özel okula yazdıran velilerimiz açısından bir okula kayıt alma problemi yok bunun altını çizelim. İlkokul ve ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile yapıyoruz. Bir velinin ya da bir öğrencinin kayıt yaptıramadığım için özel okula gidiyorum deme ihtimali yok. Özel okullara veliler çocuklarını tercih olarak gönderiyorlar. 12 bin tane özel okulumuz var her ekonomik gelir düzeyine hitap eden özel okullarımız var. Kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarına sebebiyet veren rakamlara üzerinden baktığımızda 12 bin özel okul içerisinde sadece 22 tanesi bu anlamada kamuoyunda şu kadar paraya öğrenci kaydediyorlar dedikleri sınırda olan okul sayısı sadece 22 tane. Sorun şurada ortaya çıkıyor. Veliyle okul arasında hizmet sözleşmesi yapılıyor. Biz bunu bakanlık açısından şu açıdan denetleyebiliriz, acaba bu artışlarda fahiş fiyat söz konuşumu.

"YÜKSEK ZAM YAPMAK SUÇTUR"

Bizim yönetmelikte tanıdığımız enflasyon artışı yüzde 5'ten daha yüksek oranda zam yaparak hizmetini veliye sunmuş bunlar yönetmelik açısında suçtur. Biz şimdi burada velilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Bu türden fahiş artışlar söz konusu ise mevzuatımıza aykırı durumlar söz konusu ise bakanlığımıza ya da il ilçe milli eğitim müdürlüklerimize ulaştırışa oradaki arkadaşlarımız gerekli denetimleri yapıyorlar.

"ÖZEL OKULLAR DERS KİTABI ADIYLA PARA İSTEYEMEZ"

Bazı okullar eğitim ücretlerinde standart davranıyor ama kitap kıyafet benzeri alanlarda fahiş fiyat denetlenmesi gerekiyor durumu ortaya çıktı. Yılbaşı itibari ile hayata geçirdiğimiz uygulamaya koyduğumuz yönetmelik ile onu da sağladık. Uymayan varsa bize iletebilirler. Bizim bu durumları denetleyebilmemiz için ekonomik anlamda kayıt içerisinde olması gerekiyor. Kaydınızı göremediğimiz uygulamayı göremeyiz. O yüzden velilerimizin okulla yaptıkları hizmet sözleşmeleri karşılığında ödedikleri ücretlerin tamamının elektronik bankacılık sitemi içinde olmasını istiyoruz. burada kayıtları varsa denetleyebiliriz. Velilerimizin okulla yaptıkları hizmet sözleşmeleri karşılığında ödedikleri ücretlerin tamamının elektronik bankacılık sitemi içinde olmasını istiyoruz. Burada kayıtları varsa denetleyebiliriz. Özel okullarımızdan hiç birisi ders kitabı adıyla velilerimizden hiç bir ücret isteyemez.

Öğretmenlerin beklediği haber Bakan Tekin\'den geldi

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Son Dakika Eğitim Öğretmenlerin beklediği haber Bakan Tekin'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Arslan:
    madem ihtiyaç va rnden atama yapmiyorsunuz 22 3 Yanıtla
  • Ömer Oğuz:
    Ücretli öğretmen dediğiniz nedir? Şehir, ilçe vb yerleşim yerlerine uzak olan yere gitmeyen kadrolu öğretmenin yerine- merkeze görevlendirme alıyor- Bu kırsal boşluğu asgarî ücretten düşük ve yarım yamalak bir SGK ile görevlendirilen kişilerdir. 16 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    a.m k. çok önemli olay açıklamış . Allah razı olsun. ne kadar güzel aydınlatmış terbiyesiz linkten başka birşey değil aynı işi yapan iki insani aptal yerine koyup 18 bin liraya çalıştırmanın adı. ücretli öğretmenlik madem öyle bütün öğretmenleri ücretli öğretmen yap yiyorsa 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    eskıden ucretlı ogretmen madurlarını da soyleyın emeklı madurlarını 5 1 Yanıtla
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