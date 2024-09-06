Milli Eğitim Bakanı, yılın ilk dersine dikkat çekti: Çanakkale'den Gazze'ye... - Son Dakika
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı, yılın ilk dersine dikkat çekti: Çanakkale'den Gazze'ye...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi başlayacak olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılının 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konusuyla açılacağını duyurdu. Bakan konuşmasında Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçireceklerini söyledi.

06.09.2024 16:29  Güncelleme: 16:38
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde yaptığı konuşmada eğitim öğretim döneminin ilk dersinin " Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konusuyla açılacağını duyurdu.

2024 yılı bitmeden meslek ortaokulları açmayı planladıklarını belirten Bakan Tekin, Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemlerine eklediklerini ifade etti.Tekin, "Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEME TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİYLE ADIM ATIYORUZ"

Tekin "Teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalışıyoruz. Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz. Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. 9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi açılış dersi ile dersler başlayacaktır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı, yılın ilk dersine dikkat çekti: Çanakkale\'den Gazze\'ye...

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Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı, yılın ilk dersine dikkat çekti: Çanakkale'den Gazze'ye... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • caps lock: Çocukları bari siyasetten uzak tutun be kardeşim. 90 7 Yanıtla
    Selami Karagülle: Gazzenin siyasetle ne alakası var insanlık dıramı yaşanıyor sen siyasetten bahsediyosun dün saraybosna da ne yaşadıysa bu gün gazzede de aynısı yaşanıyor 0 0
  • Sedat Bezmen: Oyuncak ettiniz sistemi.. 84 8 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: Gazze ne alaka 78 11 Yanıtla
    Selami Karagülle: Ne alaka demek ne alaka 0 0
  • Ahmet Karakan : 22 yıldır bir eğitim modeli geliştiremeyen bir zihniyetinin , önümüzdeki yüzyılda ne yapacağını merak ediyorum. 81 5 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: “Ekonomik Kriz ve Başarız Yönetim” açılış dersi ile başlatsanız şaşardım! 61 5 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: 82 gazze demeye de baslar bunlar yakinda, baslicam gazzenize sizin 43 16 Yanıtla
    Selami Karagülle: İNŞAALLAH 0 0
  • Kuzey efe: Eğitimi ,malesef eğitimsiz hale getirdiler. 41 3 Yanıtla
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