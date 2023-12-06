 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ile veliler arasında iletişim kurmak için gönüllü olarak görev yapan ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında bu kişilerin aidat topladığı ve ders araç-gereci temini için para talep ettiğine vurgu yapılırken bu tip olayların şikayetlere neden olduğuna dikkat çekildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir öğrenci ile ''sınıf annesi'' arasında yaşanan ''Sınıf annesi sanki dünyanın ağası'' diyaloğu gündem olmuştu.

06.12.2023 - 09:34,  Güncelleme: 10:04
Abone Ol

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

MEB ŞİKAYETLER SONRASI RESMİ UYARI YAYINLADI

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

AİDAT TOPLADIKLARINA, DERSLERE MÜDAHİL OLDUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

"MEVZUATTA YER ALMAYAN UYGULAMALARA MAHAL VERİLMEMELİ"

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

ÖĞRENCİNİN "SINIF ANNESİ"NE VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLMUŞTU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

YORUMLAR (7)
  • ümit yıldırım: Bende geçtiğimiz öğretmenler gününde sınıf annesi ile tartıştım,neymiş öğretmenler gününde altın,çikolata ve çiçek alınmasına karar vermiş,sen kimsinde böyle bir karar veriyorsun hem öğretmene altın almak nedir yaa,helal olsun çocuğa sesimiz olmuş dersini vermiş Yanıtla 61 3
  • Sezai Güngör: Çok iyi olmuş, daha geçen cuma günü sınıf annesi arayıp "kermes var." Diyip bizi sıkıştırdı, Yorgun argın işten gelip yaptım maliyeti bana yaklaşık 400 tl tuttu,bugünde mesaj atıp bizden güvenlik parası olarak 700 istediler kermesi,güvenliğide bitmek biyen Birsey,Allah razı olsun çocuktan belki hepimize tercüman olmuştur. Yanıtla 48 5
  • Efe Efe: Acaba özel okullarda sınıf annesi varmı.bu kadar para toplanıyormu. Yanıtla 26 3
  • Emir Emir: SINIF ANNESİ,ÖĞRETMENLERE HEDİYE ALINACAK ORGANİZE ET,VELİLER İLE ÖĞRETMEN YERİNE SINIF ANNESİ MUHATAP OLUYOR,DERS ORGANİZE EDİYOR KISACA ÖĞRETMEN OLMAMALARINA RAĞMEN ÖĞRETMEN İŞİNİ SINIF ANNELERİNE YAPTIRIYOR,BUNA ÖĞRETMENLER İZİN VERİYOR.KALKMASI ÇOK İYİ OLMUŞ.SINIF ANNESİ SINIFTA KENDİ ÇOCUĞUNU KRAL GİBİ DAVRANDIRIYOR. Yanıtla 105 4
  • kenan özkaya: Bir zamanlar Okul Aile Birliği vardı Velilerden olmadık şeylerden dolayı paralar toplanırdi gelen şikayetler üzerine kaldırıldı yerine Sınıf Annesi diye bir şey getirdiler, şimdi bu da kalktı bakalım başka ne icat edecekler. Yanıtla 118 4
  • mesut yuksel: Bunun öğrenci isyanı ile alakası yok. Bu düpedüz öğretmene karşı yapılmış bir terbiyesizliktir. Öğretmene ne saygı var ne sevgi..yazıklar olsun çocuk yetiştiren böyle anne ve babalara. Yanıtla 26 189
  • Burak Dutar: Burada öğretmenine saygısızlık yapmıyor sınıf annesine laf ediyor çocuğa kim bilir ne söyledi bilip bilmeden yargılamak yanlış ayrıca çocuğa helal olsun hakkını savunmuş 154 10

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika


17:56
Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement