Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Muhabirlerine Eğitim Programı Düzenledi

Eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, savunma muhabirlerine yönelik başlattığı eğitim programını başarıyla tamamladı. Eğitim programına katılan basın mensupları, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Eğitim programı, ülkemizin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna daha etkin bir şekilde aktarılması ve MSB ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Program boyunca MSB ve Kuvvet Komutanlıklarından general, amiral ve konu uzmanları ile muhabirler arasında soru-cevap şeklinde karşılıklı etkileşim ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

Basın mensupları, eğitim kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin önemli faaliyetlerini yerinde gözlemlemek amacıyla birlik ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretler, savunma muhabirlerinin saha bilgilerini pekiştirmesine olanak tanıdı.

Eğitimlerde, Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ve faaliyetlerinden, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin askeri terminolojisine; hudut güvenliği ve alınan tedbirlerden, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesi harekâtlara kadar geniş bir yelpazede bilgi aktarıldı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri iş birliği ve uluslararası görevleri, NATO kavram ve terminolojisi hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi.

Programda, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla da önemli bilgiler paylaşıldı. Bu kapsamda, doğru ve güvenilir bilgi aktarımının önemi vurgulandı.

Eğitimin sonunda, başarılı basın mensuplarına katılım belgeleri takdim edildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve basın mensupları ile olan iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.