Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne Turhan Kaçar 4 yıllığına tekrar atandı - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne Turhan Kaçar 4 yıllığına tekrar atandı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne Turhan Kaçar 4 yıllığına tekrar atandı
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Görev süresi 14 Eylül 2026'da sona eren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 yıllığına tekrar atandı. Atamayla Kaçar'ın rektörlük görevi 4 yıl daha sürecek.

Görev süresi 14 Eylül 2026 tarihinde sona eren ve uzun süredir Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevin sürdüren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar tekrar atandı.

15 Eylül 2022 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, 7 Kasım 2026 tarihli Remi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 4 yıllığına tekrar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2026/385 nolu kararında, "Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 7'inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turhan Kaçar atanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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