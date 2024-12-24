Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

Geniş Video İzle

Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki programında protesto etti. Seslerini Bakan Tekin'e duyurmaya çalışan öğretmenlere korumalar müdahale etti.

24.12.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı. Program sırasında sahnenin önünde toplanan ve mülakat mağduru olduklarını ifade eden bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

"SİZLERLE KONUŞMAK İSTİYORUZ"

Komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduklarını ifade eden öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştılar. O esnada Bakan Tekin'in korumaları öğretmenlere müdahale ederek protestoyu engellemeye çalıştı.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

"4 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Programda yaptığı konuşmada 13 yılda 4 milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemizde misafir edildiğini belirten Bakan Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin\'i protesto etti

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seçmece null:
    Bu veballeri ödemeyezsiniz.... 28 1 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    Nooldu korumalar..neden müdahele ediyorsunuz?insanlar dertlerini anlatamayacaklarmı? Susturmazssanız mamanız kesilir değilmi? Yalayacak Kemik bulamazssınız 19 1 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Boynuzsuz koçun öbür dunyada boynuzlusundan hakkini alacağina inaniyorsak Bu mülakat zorbalarınin yatacak yerleri yok. 20 0 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ:
    Öğretmenler mağduriyetini anlatmaya çalışıyor, bakan suriyeli misafir ettiklerini anlatıyor. Değişikkkkk. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.