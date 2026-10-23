Niğde'de anaokulu öğrencileri, tarım merkezinde hayvancılık üretimini yerinde gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de anaokulu öğrencileri, tarım merkezinde hayvancılık üretimini yerinde gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin tarımsal uygulama merkezinde “Çocuklar Tarımla Tanışıyor” etkinliğinde anaokulu öğrencileri hayvancılık ünitelerini gezdi. Öğrencilere hayvan bakımı ve beslenmesi anlatıldı; merkezde üretilen süt ve yumurta ikram edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Emine Çetintürk Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Minik öğrenciler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliği kapsamında anaokulu öğrencileri, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu eşliğinde hayvancılık ünitelerini gezerek üretim faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Minik öğrenciler üretim süreçlerini yerinde gördü

Programda öğrencilere hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve tarımsal üretimin günlük yaşamdaki önemi hakkında bilgiler verildi.

Çocukların doğayla bağlarını güçlendirmeyi ve tarım ile hayvancılığa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan etkinlikte, merkezde üretilen süt ve yumurta da öğrencilere ikram edildi.

Şekeroğlu: "Çocukların üretim süreciyle erken yaşta tanışmasını önemsiyoruz"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, okul öncesi dönemde çocukların tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde tanımalarının önemine dikkat çekti.

Şekeroğlu, "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliğiyle öğrencilerin üretim süreçlerini yakından gözlemleme imkanı bulduğunu belirterek, teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerle desteklendiğini ifade etti.

Etkinliğin çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladığını vurgulayan Şekeroğlu, bu tür çalışmaların tarımsal ve hayvansal üretime yönelik farkındalığı artırdığını kaydetti.

Kaynak: İHA
EtkinlikEğitimTarımNiğdeYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Arda Güler’in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de anaokulu öğrencileri, tarım merkezinde hayvancılık üretimini yerinde gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei