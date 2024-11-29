Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin, harçlıklarıyla sürpriz yaptığı öğretmenden tepki geldi.Öğretmen, elinde pasta ve çiçekle sınıfa giren öğrencileri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.
Öğrencilerin "Öğretmenler Günü" diye harçlıklarını kullanıp masraf yapmasına sinirlenen öğretmen, "Çok teşekkür ederim ama böyle şeyler istemiyordum" diyerek çıkış yaptı. Öğrenciler, "Çok az ödedik" deyip öğretmeni ikna etmeye çalışırken öğretmen, "Niye yapıyorsunuz, yapmayın diyorum" dedi.
Öğrencilerin sürpriz videosu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan bazıları öğretmenin verdiği tepkiyi fazla bulurken bazı kullanıcılar ise öğrencilerin cebini düşündüğü için öğretmeni tebrik etti.
Son Dakika › Eğitim › Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi - Son Dakika
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