Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi - Son Dakika
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Eğitim

Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi

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Öğretmenler Günü'nde öğretmenine hediye alan öğrenciler hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Öğretmen, harçlıklarıyla kendisine çiçek ve pasta alan öğrencilere, "İstemiyordum, neden aldınız? Yapmayın diyorum" diyerek tepki gösterdi.

29.11.2024 09:17
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Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin, harçlıklarıyla sürpriz yaptığı öğretmenden tepki geldi.Öğretmen, elinde pasta ve çiçekle sınıfa giren öğrencileri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

"İSTEMİYORDUM"

Öğrencilerin "Öğretmenler Günü" diye harçlıklarını kullanıp masraf yapmasına sinirlenen öğretmen, "Çok teşekkür ederim ama böyle şeyler istemiyordum" diyerek çıkış yaptı. Öğrenciler, "Çok az ödedik" deyip öğretmeni ikna etmeye çalışırken öğretmen, "Niye yapıyorsunuz, yapmayın diyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Öğrencilerin sürpriz videosu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan bazıları öğretmenin verdiği tepkiyi fazla bulurken bazı kullanıcılar ise öğrencilerin cebini düşündüğü için öğretmeni tebrik etti.

Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi

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Son Dakika Eğitim Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Özgür Arslan:
    kimseye haddinden fazla değer vermiyeceksin 48 48 Yanıtla
  • Sıradan vatandaş:
    iki tarafı da düşünmek lazım. öğrenciler jest yapmak istemiş. öğretmen de öğrenciler para harcamalarını istememiş olabilir. 89 1 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    istemem yan cebime koy 5 48 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    HADDINDEN FAZLA DEGER EŞEĞİ AT YAPARMIS YAZIK OGRENCILERIN VERDIGI DEGERE OGRETMEN OLACAK ANLAYISSIZ İÇİN 7 41 Yanıtla
  • Ahmet Kılıç:
    Öyle gereksiz bir haber yapmışsınız ki Öyle bir haber başlığı atmışsınız ki yazık günah değil mi öğretmene. Burada öğretmen öğrencilerini düşünerek masrafa girmeyin benim için diyerek sitem etmiş ne var bunda. Bir daha böyle gereksiz algı oluşturacak haberinizi görürsem hele ki öğretmenlerimiz üzerinden prim kasarcasına… sizi takipten çıkacağım uygulamanızı da sileceğim. 46 1 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    kominist 11 26 Yanıtla
  • stanciu george:
    öğretmen haklı samimi ise 28 3 Yanıtla
  • Alper Cakin:
    Şu memlekette sen öğretmeni döv, hakaret et, sonra da hediye al. Yok öyle bir şey. Bence de alınmaması gerekir. Öğretmene en güzel hediye, ona ve mesleğine gösterilen saygıdır. Çocukların 5 kuruş harçlıklarını harcamasını istememiş. Bence doğru. 25 2 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Oldum olası öğretmenleri sevmem 4 14 Yanıtla
  • yunus emre yurdakul:
    ne olursa olsun böyle tepki verilmez çocukların kursağında kaldı 7 5 Yanıtla
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