Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara alıyor - Son Dakika
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Eğitim

Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara alıyor

Kayseri'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Şule Yüksel, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor.

15.02.2024 15:32  Güncelleme: 16:03
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Öğretmen Şule Yüksel ve öğrencilerinin eğlendiği anların yer aldığı videolar, sosyal medyada günün en konuşulanları arasına girdi. Yüksel, her sabah okul önünde toplanan öğrencilerini içeri almadan önce şarkılar eşliğinde dans ettiriyor.

Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara alıyor

Çocuk, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara alıyor - Son Dakika
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