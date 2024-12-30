Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor

Eğitim

Almanya\'da uçak kazası! Biri ağır iki yaralı

Napoli\'yi arayıp tek bir şey söyledi

Milyonlarca öğretmen adayı atanmayı beklerken gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında yaşanacak bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Yeni yıl itibarıyla öğretmen adayları için KPSS şartının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin, öğretmenlerin Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmeyeceklerini belirtirken, atamalarda uygulanacak yeni sistem hakkında detayları paylaştı.

"AGS ADIYLA BİR SINAV ORGANİZE ETTİK"

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Tekin "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile 'Akademi Giriş Sınavı' (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.

"SINAVDA İÇERİK OLARAK BELLİ FARKLILAŞTIRMALAR VAR"

Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.