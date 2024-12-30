Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin milyonlarca öğretmen adayını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 2025 yılı itibarıyla öğretmen atamalarında KPSS puanına dikkat edilmeyeceğini belirten Bakan Tekin, ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı ve Milli Eğitim Akademisi süreçlerinin detaylarını paylaştı.

30.12.2024 10:57
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Milyonlarca öğretmen adayı atanmayı beklerken gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında yaşanacak bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Yeni yıl itibarıyla öğretmen adayları için KPSS şartının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin, öğretmenlerin Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmeyeceklerini belirtirken, atamalarda uygulanacak yeni sistem hakkında detayları paylaştı.

"AGS ADIYLA BİR SINAV ORGANİZE ETTİK"

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Tekin "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile 'Akademi Giriş Sınavı' (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.

"SINAVDA İÇERİK OLARAK BELLİ FARKLILAŞTIRMALAR VAR"

Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Yaşam, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sezgin Yavuz:
    demekki yeni torpil sistemi bulundu çok kafaları çalışıyor bunların şeytanlığa mülakattan sonra yeni kıyak ve akp li atama sistemi geliştirildi cematçi bakan 69 8 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sadece öğretmenlik değil tüm alanlarda kaldırılmalı her ne kadar makarnacı kömürcü 100 tl ci dürüm ayrancı kitlesinin işine gelmesede her kes hakkıyla bir yerlere gelmeli müslümanım deyip kul hakkı yiyerek değil !!! 32 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten tanıdıklarını alıyorlar 24 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    tam usulsuzluk offf dusunun olacaklari :))) 22 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Malum tüm bakanlıklar hazineye yeni yeni kaynaklar üretmeli neden yeni bir sınav deyip sınav ücretlerini kasaya aktarmayalım ki düşüncesi bence. 12 1 Yanıtla
  • Murat Derin:
    Benden olmayana iş yok , bilgi beceri değil benden olsun alacağım. eğitim sistemi yemi bir level atlayacak 9 0 Yanıtla
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