Milyonlarca öğretmen adayı atanmayı beklerken gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında yaşanacak bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı.
Yeni yıl itibarıyla öğretmen adayları için KPSS şartının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin, öğretmenlerin Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmeyeceklerini belirtirken, atamalarda uygulanacak yeni sistem hakkında detayları paylaştı.
Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Tekin "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile 'Akademi Giriş Sınavı' (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.
Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Eğitim › Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor - Son Dakika
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