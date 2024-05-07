Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, merakla beklenen mülakatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak" dedi.

07.05.2024 10:31  Güncelleme: 10:48
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamaları için başvuru sürecinin 20 Mayıs'ta başlayacağını ifade eden Bakan Tekin, kamuoyunun merak ettiği mülakat tartışmalarıyla ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

MÜLAKAT OLACAK MI?

Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade eden Bakan Tekin, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak" şeklinde konuştu.

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILACAK?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak. Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

ERDOĞAN "MÜLAKAT KALKACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde; "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerine yer vermişti.

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Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika

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