Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde, ders sırasında cep telefonunda müstehcen video izlerken yakalanan bir öğretmen, bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü. Öğrencinin babası, olayı NDTV'ye anlattı ve öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu.

30.12.2024 13:52  Güncelleme: 13:59
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde şok edici bir olay yaşandı. Ders sırasında telefonunda müstehcen video izlerken yakalanan öğretmen Kuldeep Yadav, bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü.

Öğrencinin babası Jay Prakash, NDTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerin tepkisi Bay Yadav'ı öfkelendirdi. Oğluma hakaret edip vahşice dövdü. Saçından tutup kafasını duvara vurdu ve sopasıyla vurdu. Oğlumun kulağı dahil vücudunda yaralar oluştu. Öğretmen hakkında polise şikayette bulundum."

Kırsal Bölge Emniyet Müdürü Gopinath Soni, öğretmenin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Soni, "Sekiz yaşındaki bir çocuğun sınıf öğretmeni tarafından dövülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.

Benzer bir olay Eylül ayında da yaşanmıştı. Gömleğini pantolonunun içine sokmadığı için 11 yaşındaki bir öğrenci öğretmeni tarafından cezalandırılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, öğretmenin sınıfa girip 6. sınıf öğrencisini dövdüğü görülüyordu.

Pune Mirror'ın Instagram'da paylaştığına göre, öğrencinin burnundan ve kulaklarından kan gelmişti. Maharshinagar bölgesindeki okulda yaşanan olay üzerine aileler, MNS Partisi'nden (Maharashtra Navnirman Sena) yardım istedi.

Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti

Hindistan, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    buradaki sahte müslümanlar size sesleniyorum işinize geldiginizde her pisliği yiyorsunuz ama bakıyorum haberin altında şu günah bu günah sizin neyiniz doğruda gelip burda bu haram diyorsunuz Allah için ne yapıyorsunuz kendinizi kandırmayın zaten burdaki çogu insanda beyin yok malum partili sen bu adama sol de o sağ der 2 namaz kıl kandirirsin ben sizin din kardesininizim bizde bu cahiller olduktan sonra kusura bakmasın bu ülke düzelmez önce şu aramızdaki cahillerden kurtulmamiz lazım haksizmiyim ? 24 36 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    İnanan Dinsizler 6 15 Yanıtla
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