Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Eğitim

Öğretmenlik sistemi değişti. Artık öğretmen adayları üniversite eğitimi sonrası KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS)'na girecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sınav 13 Temmuz'da ilk kez yapılacak. Sınavın ardından Milli Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitime tabi tutulacak.

14 AYLIK EĞİTİM İÇİN 400 BİN TL ALACAKLAR

Burada eğitim görenler bursiyer ya da aday memur olarak değil, aday öğretmen olarak adlandırılacak ve14 aylık sürede adaylar yaklaşık 400 bin TL alacak.Bu sürenin sonunda teorik sınavlardan elde edilen başarı, uygulamaya gidilen okuldan verilen notlarla beraber aday öğretmenin bir puan listesi çıkacak. Bu üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullarına yerleşecekler. Süreçte başarısız olan aday öğretmenler ise liste dışı kalacak. AGS her sene yapılacağı için eğer aday bir sonraki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilecek.

HER İLDE YER ALMAYACAK

Kurulacak olan akademiler her ilde yer almayacak, bu noktada bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri devreye girecek. Bakanlık bu adımıyla öğretmen adaylarının konaklama için herhangi bir ücret ödememelerini amaçlıyor.