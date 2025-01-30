Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

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Öğretmenlikte KPSS ve mülakat kalkıyor. Bunun yerine aday öğretmenler Milli Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitime tabi tutulacak ve bu süreçte 400 bin TL alacak. Her ilde olmayacağı belirtilen akademiler için ise bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri devreye girecek.

30.01.2025 09:19
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Öğretmenlik sistemi değişti. Artık öğretmen adayları üniversite eğitimi sonrası KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS)'na girecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sınav 13 Temmuz'da ilk kez yapılacak. Sınavın ardından Milli Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitime tabi tutulacak.

14 AYLIK EĞİTİM İÇİN 400 BİN TL ALACAKLAR

Burada eğitim görenler bursiyer ya da aday memur olarak değil, aday öğretmen olarak adlandırılacak ve14 aylık sürede adaylar yaklaşık 400 bin TL alacak.Bu sürenin sonunda teorik sınavlardan elde edilen başarı, uygulamaya gidilen okuldan verilen notlarla beraber aday öğretmenin bir puan listesi çıkacak. Bu üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullarına yerleşecekler. Süreçte başarısız olan aday öğretmenler ise liste dışı kalacak. AGS her sene yapılacağı için eğer aday bir sonraki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilecek.

HER İLDE YER ALMAYACAK

Kurulacak olan akademiler her ilde yer almayacak, bu noktada bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri devreye girecek. Bakanlık bu adımıyla öğretmen adaylarının konaklama için herhangi bir ücret ödememelerini amaçlıyor.

Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi, Gündem, Eğitim, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Suat genç:
    Bu parayı az diye eleştirenler! Aday bunlar aday! Günde 2 saat eğitim diye gırgır şamata yapacaklar üstüne para alıp 14 ay sonra atanarak yılda yarım yıla yakın tatil ama maaş artı ek ders alacaklar. Başlarından fazladır 41 77 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    eğitim ücreti yıllık 400.000 eğitimsiz yorumcular. Sonrasında öğretmen olup normal maaşa kavuşacaklar. Yani haftada ortalama 20 saat bile çalışmadan aldıkları maaş var ya, ondan bahsediyorum. 28 88 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Asgari ücret in bir tık üstü demiyorlar da 400 bin diyerek güzelleme yapıyorlar aylığa vursan 28 bin yapıyor. 83 33 Yanıtla
  • Sedat Dalbastı:
    aylık 28 bin TL şaka mısınız gerçek mi bir ülke daha ne kadar geriye götürülebilir :) 56 28 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    iyice batırdılar badem byklılar 42 24 Yanıtla
  • Taha:
    insallah egitim kalitesini yukseltecek bir adim olur, ogretmenler suan yeteri kadar kalifiye degiller, devlet okullarinda dogru duzgun egitim verilmiyor, kadroyu almis ve kendini gelistirmemis bildiklerinide unutmus ogretmenler dolu her yerde 48 17 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    arabistan olduk iyice bitirdiler 27 32 Yanıtla
  • Mehmet Ceylan:
    öğretmen ve parayı sürekli yanyana geyirmeye calisiyorsunuz. Oysaki akademi deki yani orada eğitim lan bir öğretmen yaklaşık asgari ücret alacak. Lütfen gerçekleri paylaşın 32 8 Yanıtla
  • Kemsl:
    çok para 18 17 Yanıtla
  • monşer null:
    güzel Para 10 13 Yanıtla
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