Öğretmenler için 400 bin liralık ödeme başlıyor - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmenler için 400 bin liralık ödeme başlıyor

Öğretmenlere yönelik olarak 400 bin liralık ödeme programı başlatıldı. Bu program kapsamında, öğretmenlerin mali yüklerini hafifletmeyi hedefleyen bir ödeme planı uygulanacak. Ödeme planının detayları ve uygulanma süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi açıklamaları takip edebilirsiniz.

30.01.2025 10:29
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025'te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.

AGS'nin Özellikleri: Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan programları içerecek ve test odaklı KPSS'den farklı bir yapıya sahip olacak. Akademi Eğitimi: AGS'yi geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak ve ardından istihdam edilecek.

Öğretmen olma hayali kuranlar ve atama bekleyenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Artık öğretmen olmak için ne KPSS'ye ne de mülakata girmeye gerek yok. Akademi Giriş Sınavı dönemi 13 Temmuz'da ilk kez gerçekleşecek. 14 aylık eğitimde ise aday öğretmenler yaklaşık 400 bin TL alacak. İşte detayları

Üniversite sonrası kamu sınavına girip öğretmen olma dönemi bitti. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yeni süreç başlıyor. Sınav 13 Temmuz'da ilk defa yapılacak. Ardından Millî Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Öğretmen atamalarında varlığı çok tartışılan ve yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemi de böylelikle sona eriyor. Artık öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra başarılı görülürse atanacak.

14 AYDA 400 BİN TL ALACAKLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre burada eğitim görenler bursiyer ya da aday memur olarak değil, aday öğretmen olarak adlandırılacak. 14 aylık sürede adaylar yaklaşık 400 bin TL alacaklar. Bu sürenin sonunda teorik sınavlardan elde edilen başarı, uygulamaya gidilen okuldan verilen notlarla beraber aday öğretmenin bir puan listesi çıkacak.

BAŞARISIZ OLAN LİSTE DIŞI KALACAK

Bu üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullarına yerleşecekler. Süreçte başarısız olan aday öğretmenler ise liste dışı kalacak. AGS her sene yapılacağı için eğer aday bir sonraki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilecek.

HER İLDE OLMAYACAK

Bu arada kurulması hedeflenen akademi de her ilde olmayacak. Akademiler için bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri burada devreye girecek. Bakanlık bu adımıyla öğretmen adaylarının konaklama için herhangi bir ücret ödememelerini hedefliyor.

Eğitim, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenler için 400 bin liralık ödeme başlıyor - Son Dakika

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