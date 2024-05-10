Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bıraktı! Katledilen okul müdürü 81 ilde anıldı

Eğitim

İstanbul'da Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için 81 ilde bir araya gelen eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, yaptıkları protesto gösterisinde, "Eğitime acil şiddet yasası" ve "Susma haykır, şiddete hayır" sloganları attı. Can güvenliklerinin bulunmadığının altını çizen eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yasal düzenleme çağrısında bulundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE SİYAH ÇELENK

Protesto ve iş bırakma eylemlerine bugün, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devam edildi. Gruplar ilk olarak, öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan başta olmak üzere şimdiye dek görev sırasında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenler için saygı duruşuna geçti. Toplu bir şekilde İstiklal Marşı'nı seslendiren öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına siyah çelenk bıraktı.

ÖĞRETMENLER ANKARA'DA DA SES YÜKSELTTİ

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) üyeleri, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesini protesto etti.

"Yeter Artık, İtibarsızlaştırıldık, Darp edildik, Sonunda Öldürüldük, Ötesi var mı?" yazılı pankart açan sendika üyeleri, ellerinde "Yeter Artık", "Öğretmenine Dokunma" pankartları açarak sloganlar attı.

"HER OKULA GÜVENLİK GÖREVLİSİ" TALEBİ

Sendika adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, "Çoğu okulda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması ve kamera sisteminin olmamasının şiddet olaylarına zemin hazırladığını söyleyerek, "Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. MEB'in bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakârlıktan kaçınmaması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Urfalı, eğitimde şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla hem 2019 hem de 2023 yıllarında iki kez kanun teklifi hazırlayarak, milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiklerini söyledi. Urfalı, "Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir" dedi.

KOCAELİ'DE ÖĞRETMENLER TEK YÜREK OLDU

Kocaeli'de iş bırakan öğretmenler, İzmit Sabri Yalım Parkı'ndan Kocaeli Valiliği yerleşkesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü.

Yaklaşık 5 bin öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Kocaeli Valiliği önünde sendika temsilcileri ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubeleri tarafından Valilik önünde yapılan açıklamada öğretmene yapılan saldırı kınandı. Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ise üyeleriyle birlikte Valiliğin ana giriş kapısında eylem gerçekleştirdi.

"FAİLLERİ CEZALANDIRACAK YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ"

Sendika temsilcileri ayrı ayrı basın açıklamasını okudu. Eğitim Bir-Sen Şube Sekreteri Halil İbrahim Alkan, "Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldik. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyorduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır" dedi.

OKULLARIN GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Eğitim-İş Kocaeli 1 No'lu Şube Başkanı Sabri Mutlu tarafından yapılan açıklamada ise, "Savaşlarda bile hedef alınmaması üzerine uluslararası anlaşmalar olan, dünyanın en güvenli mekanları olması gereken okullar, Türkiye'de şiddet sarmalının kucağına itilmiştir. İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisede silahlı saldırı yaşanması ve bu saldırı sonucunda bir eğitim emekçimizin yaşamını yitirmesi okullarımızın güvenlik açısından geldiği son durumu da gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DA MİLLİ EĞİTİM KAPISINA KANLI ÖNLÜK ASILDI

Şanlıurfa'da öğretmenler bağlı oldukları eğitim sendikaları öncülüğünde, eğitimcilere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakarak eylem yaptı.

Abdülkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan öğretmenler, 'Öğretmene yönelik şiddete dur de' yazılı tişörtler giyerek, kırmızıya boyanmış beyaz önlükle şiddeti protesto etti. Yürüyüş boyunca 'Şiddete hayır', 'Öfkeliyiz, yastayız susmayacağız', 'Şiddetsiz güvenli okullar istiyoruz' sloganları attı. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüş sonrası öğretmenler temsili olarak kanlı önlüklerini binanın kapısına astı.

Eğitim-Bir Sen de Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde protesto gösteri düzenledi. Burada toplanan öğretmenler adına Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yaşanan olayı kınayan açıklama yaptı. Grup, yanlarında getirdikleri kalemleri kırıp pankartların üzerine bıraktı.

BOLU'DA BİN EĞİTİMCİ SLOGANLARLA YÜRÜDÜ

Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, İzzet Baysal Caddesi'nde toplanarak, "Artık yeter. Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır" yazılı pankartla sloganlar eşliğinde yürüdü.

Yaklaşık bin kişilik grup, Kent Meydanı'na geldiklerinde eylem için toplanan Memur-Sen üyesi grupla karşılaştı. Memur-Sen üyesi grup, yanlarından sloganlarla geçen grubu alkışlayarak destek verdi. Sendikalar, eğitimde şiddete karşı slogan attı. Yürüyüş yapan grup, basın açıklamasını yapacağı meydana ilerlerken, Memur-Sen üyesi grup da İzzet Baysal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. İki grup da ayrı ayrı düzenlediği basın açıklamasının ardından dağıldı.

İZMİR'DE TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

İzmir'de de olayı protesto etmek ve meslektaşlarına yönelik şiddeti durdurmak için bugün derse girmeyen ve iş bırakan eğitimciler, Türk Eğitim-Sen öncülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Alanı dolduran ve ellerinde 'Eğitimciye şiddete dur de', 'Öldürüldük', 'Öğretmenler şiddete uğruyor' yazılı dövizler taşıyan eğitimciler, sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

"REHBERLİK BİRİMLERİ DAHA ETKİN HALE GETİRİLMELİ"

Topluluk adına açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, "Eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemenin yer almadığı bir öğretmenlik meslek kanunu hiçbir surette kabul etmiyoruz. Üstelik, 'Bu da yetmez' diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Okullarda rehberlik birimleri daha etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalı, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanları ile birlikte görünürlükleri artırılmalı. Yazılı, görsel ve sosyal medya haberlerinde kullanılan dile özen gösterilmeli. Eğitimde şiddeti önlemeye yönelik etkin kamu spotları hazırlanmalı. Öğrenciler arasında çeteleşme, madde bağımlılığı gibi şiddetiyle beraberinde getiren davranışlar için etkili tedbirler geliştirilmelidir. Özellikle okullarımızdaki rehberlik bilimlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekirken, bu noktada 100 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmesi mutlaka sağlanmalıdır" dedi.

ZONGULDAK MADENCİLER ANITI ÖNÜNDE EYLEM

Bir günlük iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı. Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler, "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" pankartı ile "Emeğimiz değer bulmalı", "Mesleğimizin kanunu olmalı", yazılı dövizler taşıdı.

Bazı öğretmenler, eyleme çocukları ile katıldı. Öğretmen çocuğu, 1'nci sınıf öğrencisi Beste Gidici'nin 'Öğretmenime dokunma' isimli şiirini okumasının ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar basın açıklaması yaptı.

DİYARBAKIR'DA SENDİKALAR TOPLANDI

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler saat 11.00'de Kayapınar ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Ancak sendikalar "Ortak"açıklama yerine ayrı ayrı açıklama yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri, 2 grubun arasına girerek önlem aldı. Önce Eğitim-Bir-Sen, 5 dakika sonra ise Türk Eğitim-Sen basın açıklamasını yaptı. Her iki açıklamada da İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve beraberindekiler bina önünde bekledi. Öte yandan Eğitim-Sen üyeleri yine aynı ilçede bulunan Rojava Parkı'nda saat 11.00'de, öldürülen meslektaşları için basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir açıklamada, "Ölümle başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. İş bırakma eylemine katkı bulundurma suretiyle destek veren eğitimci arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Bürhan ise eğitim camiasını yasa boğan olaydan bir yenisi eklendiğini belirterek, "İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meslektaşımız İbrahim Oktugan menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice katledilmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Güvenliğin çoğu okulda nöbetçi öğretmen eliyle yapılmaya çalışılması, şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Bakanlığın bu konuda bütçe tahsis etmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DEN "ÖĞRETMENLER ÖLÜYOR" SLOGANI YÜKSELDİ

Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Eskişehir şubeleri tarafından yapılan çağrıyla binlerce eğitim emekçisi Ulus Anıtı'nda toplandı.

Burada "Bakan istifa", "Öğretmenler ölüyor, bakanlık susuyor" sloganları atan eğitim emekçileri, şiddetin önlenmesi için yetkilileri acil olarak göreve çağırdı.