Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak - Son Dakika
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Eğitim

Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü okullara Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını ifade ederken ''Gelecek hafta sorunlar çözülecek'' dedi.

21.09.2024 10:14  Güncelleme: 10:41
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu tartışılmaya başlanmıştı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmeye başladı. Bazı okullarda ise veliler dönüşümlü olarak sınıfları temizlemeye başladı. Okullarda yaşanan bu krizin ardından gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki haftadan sorunların ortadan kalkacağını duyurdu.

BAKAN TEKİN: 30 BİN PERSONEL ALINACAK

Bakan Tekin, konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında "Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı, Çalışma Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak - Son Dakika
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