Yurdun birçok bölgesinde görülen kar yağışının ardından okulların durumu merak edilmişti. Başkant'te eğitimini sürdüren öğrenciler için açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek bugün okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.
Başkent'te okulların tatil edilmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çekilen bir görüntü "Okula kayarak gidiyorlar" yorumlarını da berberinde getirdi.
Son Dakika › Eğitim › Okulların tatil edilmediği Ankara'dan gelen görüntüye bakın - Son Dakika
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