Okulların tatil edilmediği Ankara'dan gelen görüntüye bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Okulların tatil edilmediği Ankara'dan gelen görüntüye bakın

Geniş Video İzle

Kar yağışının azalacağı gerekçesiyle okulların tatil edilmediği Ankara'da çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

20.02.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun birçok bölgesinde görülen kar yağışının ardından okulların durumu merak edilmişti. Başkant'te eğitimini sürdüren öğrenciler için açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek bugün okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

"OKULA KAYARAK GİDİYORLAR"

Başkent'te okulların tatil edilmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çekilen bir görüntü "Okula kayarak gidiyorlar" yorumlarını da berberinde getirdi.

Okulların tatil edilmediği Ankara\'dan gelen görüntüye bakın

3-sayfa, Ankara, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okulların tatil edilmediği Ankara'dan gelen görüntüye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ahmet Karakan :
    Bu kararı Mansur Yavaş verseydi, burası yorumdan geçilmezdi. Ancak vali hükümet temsilcisi olunca kimse yazmamış. 196 33 Yanıtla
  • Behzat null:
    Yani Vali bey tatil etmedi diye suçlu ama Cadde ve sokakları tuzlama zahmetine katlanmayan Belediyeler masum. Öyle mi? 97 122 Yanıtla
  • Mejann Trade:
    Belediye ara sokaklarda sınıfta kalmış bu sefer. Doğruya doğru. Ana yollar temiz sıkıntısız. Ama rakımlı yerlerde bunun gibi çok yer var. 42 90 Yanıtla
  • Chen Medya :
    tatil edilse ne olur yani ne eksimiz olur yazık günah degilmi bu insanlara bi çocuğumuzun, bir vatandaşımızın burnu kanasa kim verecek hesabini 85 16 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    sorumsuzluk tan başka birşey değil kar yağıyor yolar buz pisti gibi beyefendiler okula gidin diyor 81 12 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    mansur yavaş'ın sıçu?? 18 69 Yanıtla
  • Remzi Varol:
    Tatil edecek kişilerin nasıl olsa sıcak makam arabası kapıda bekliyor sen nasıl gider gelirsin kimin umrunda ye kürküm ye misali 51 10 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    yaşamkentte 1 tane tuzlama yoktu 31 28 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    reis ne derse o aksi diyen silivriyi tadar 8 14 Yanıtla
  • Engin Engo:
    kar durdu. her yer açıldı 5 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Okulların tatil edilmediği Ankara'dan gelen görüntüye bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.