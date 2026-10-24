OMÜ Yaşam Merkezi\'nde askıya asılan kitaplar öğrencilere ücretsiz sunuluyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Samsun Kitap Fuarı kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi'ne yerleştirilen askılara çeşitli kitaplar asıldı. Öğrenciler, askılarda bulunan kitapları ücretsiz olarak alıp götürebiliyor. Kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve öğrencileri okumaya teşvik etmeyi amaçlayan uygulama, üniversite öğrencilerinin kitaplarla buluşmasına imkan sunuyor.

Samsun Kitap Fuarı kapsamında hayata geçirilen çalışma, kitap paylaşımını ve okuma kültürünü destekliyor. Gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Donbay katıldı.