ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek

ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyeceğini duyurdu. Sınavlar Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı olacak.

18.04.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyeceğini duyurdu.

ÖSYM Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2025-DGUY) yarın, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ise pazar günü yapılacağını açıkladı.

33 ELEKTRONİK SINIF KULLANILACAK

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-DGUY ve 2025-GUY sınavları Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günü saat 13.45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ 1. DÖNEM SINAVI YALNIZCA ANKARA'DA

DUS 1. Dönem Ankara ve İstanbul'da, 3 sınav merkezinde uygulanacak. STS Diş Hekimliği 1. Dönem ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak.

SINAVLAR SAAT 10:15'DE BAŞLAYACAK

Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.

DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Güngör:
    2 seyin gelirini Sayistay hesaplayamadi.. biri osym digeri kopru ve otobanlar.. mubarek kurum darphane. 9 0 Yanıtla
  • Ferhat Karsulu:
    src 5 sınavı da var ama biz üniversiteli değiliz;) 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    torpilliler is basinda.cok net yaa 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle 19-21 Nisan tarihleri arasında Ukrayna’ya yönelik tüm saldırıları durdurdu. Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle 19-21 Nisan tarihleri arasında Ukrayna'ya yönelik tüm saldırıları durdurdu.
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement