ÖSYM, YKS tercih süresini 4 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika
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Eğitim

ÖSYM, YKS tercih süresini 4 Ağustos'a kadar uzattı

ÖSYM, YKS tercih süresini 4 Ağustos\'a kadar uzattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürelerini 2 Ağustos'tan 4 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Daha önce 2 Ağustos'ta sona ereceği duyurulan tercih sürecine 2 gün ek süre verildi. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden veya mobil uygulamasından yapabilecek.

02.08.2024 20:33
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürelerinin tüm adaylar için 2 Ağustos'tan 4 Ağustos 2024'e tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercihlerinde bulunan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilirler. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda belirtilen kurallara dikkat etmeleri ise oldukça önemli.

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Son Dakika Eğitim ÖSYM, YKS tercih süresini 4 Ağustos'a kadar uzattı - Son Dakika

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