Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

Geniş Video İzle

Gümüşhane'de bir grup üniversiteli yurtlarına gidebilmek için otostop çekti. Yanlarına yaklaşan araba onları kabul etti, yol boyunca muhabbetler edildi. Hatta çocuklar şoföre 'dayı' diye hitap etti. Gerçeği ise arabadan inince öğrendiler, hayatının şokunu yaşadılar.

02.05.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de okuyan üniversite öğrencileri yurtlarına gidebilmek için otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.

'DAYI' DEDİKLERİ KİŞİ REKTÖRLERİ ÇIKTI

Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri 'dayı' diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.

"DAYI REKTÖRÜM"

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencisi Kadir rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci ise heyecanla yolculuk boyunca 'dayı' diye hitap ettiği rektöre 'Dayı rektörüm' diye hitap edince rektör Yıldız'da dahil olmak üzere herkes kahkahalara boğuldu.

O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

Gümüşhane, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:54:29. #7.12#
SON DAKİKA: Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.