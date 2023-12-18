Özgür Özel, Erdoğan\'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı\'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" diye konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i görevden almasını istedi. Özel, "Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" dedi.

"TARİKAT DEDİĞİNİZ STK'LARLA PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söylemişti; "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bakan Tekin'in sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI ANAYASA'YA MEYDAN OKUYOR"

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde; "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa'ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"