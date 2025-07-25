Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart

Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart
25.07.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında ilaç kimyası, laboratuvar eğitimi ve sektörle kurulan bağlar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Biruni Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Farmasötik kimya eğitiminin temelini anlatan Kaymakçıoğlu, öğrencilerin laboratuvarlarla nasıl tanıştığını ve üniversitenin araştırma vizyonunu detaylandırdı.

"İLAÇLARIN KÖKENİ DOĞADAN GELİYOR"

Farmasötik kimyanın ilaçların yapısını ve bileşimini inceleyen bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Kaymakçıoğlu, bu disiplinin temelinde doğadan ilham alan moleküllerin yattığını vurguladı. İlaçların tarihçesini anlatırken bitkisel kaynakların önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart

"LABORATUVAR EĞİTİMİ ERKEN BAŞLIYOR"

Kaymakçıoğlu, öğrencilerin Biruni Üniversitesi'nde 1. ve 2. sınıftan itibaren laboratuvar güvenliği eğitimi aldıklarını, 3. sınıftan itibaren ise aktif olarak laboratuvarlarda çalışmaya başladıklarını belirtti. Bu yaklaşımın öğrencileri erken dönemde mesleki deneyimle buluşturduğunu ifade etti.

"ÜNİVERSİTE VE ENDÜSTRİ ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLAR VAR"

Biruni Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayan Kaymakçıoğlu, sanayi ile kurulan iş birliklerinin mezunlara geniş kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. Öğrencilerin staj dönemlerinde edindikleri deneyimlerin genellikle iş hayatına geçişle sonuçlandığını ekledi.

"İLAÇ GELİŞTİRMEDE İNNOVOYA ENTEGRASYONU"

Kaymakçıoğlu, üniversitede İnnovoya sistemine geçişle birlikte ilaç geliştirme süreçlerinin daha ileri düzeye taşındığını ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını açıkladı. Aynı çatı altında bulunan sağlık bilimleri birimlerinin sinerji yarattığını da belirtti.

Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart

"ECZACI OLMAK İÇİN SABIR, DİSİPLİN VE ANALİTİK ZEKÂ ŞART"

Programda, eczacılık mesleğini düşünen adaylara da seslenen Kaymakçıoğlu, başarılı bir eczacı olmanın çalışkanlık, analitik düşünme ve disiplin gibi kişisel özelliklerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Öğrencilere kampüsü yerinde görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Son Dakika

Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Şehit Kocaman’dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı Şehit Kocaman'dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı
Şehit Alperen Özcan’dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz Şehit Alperen Özcan'dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz
Tüm dünya Jhon Duran’ın yaptıklarını konuşuyor Tüm dünya Jhon Duran'ın yaptıklarını konuşuyor
Türkiye’yi alevler kuşattı Dört bir yan yangın yeri Türkiye'yi alevler kuşattı! Dört bir yan yangın yeri
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Real Madrid’de 10 numaralı formanın Arda Güler’e neden verilmediği ortaya çıktı Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

14:57
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
20:06
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
19:56
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
19:42
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti
Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
19:41
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var
İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
19:23
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
19:17
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
19:09
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
19:01
Batman’da trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Batman'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 15:03:43. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.