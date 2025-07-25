Biruni Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Farmasötik kimya eğitiminin temelini anlatan Kaymakçıoğlu, öğrencilerin laboratuvarlarla nasıl tanıştığını ve üniversitenin araştırma vizyonunu detaylandırdı.
Farmasötik kimyanın ilaçların yapısını ve bileşimini inceleyen bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Kaymakçıoğlu, bu disiplinin temelinde doğadan ilham alan moleküllerin yattığını vurguladı. İlaçların tarihçesini anlatırken bitkisel kaynakların önemine dikkat çekti.
Kaymakçıoğlu, öğrencilerin Biruni Üniversitesi'nde 1. ve 2. sınıftan itibaren laboratuvar güvenliği eğitimi aldıklarını, 3. sınıftan itibaren ise aktif olarak laboratuvarlarda çalışmaya başladıklarını belirtti. Bu yaklaşımın öğrencileri erken dönemde mesleki deneyimle buluşturduğunu ifade etti.
Biruni Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayan Kaymakçıoğlu, sanayi ile kurulan iş birliklerinin mezunlara geniş kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. Öğrencilerin staj dönemlerinde edindikleri deneyimlerin genellikle iş hayatına geçişle sonuçlandığını ekledi.
Kaymakçıoğlu, üniversitede İnnovoya sistemine geçişle birlikte ilaç geliştirme süreçlerinin daha ileri düzeye taşındığını ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını açıkladı. Aynı çatı altında bulunan sağlık bilimleri birimlerinin sinerji yarattığını da belirtti.
Programda, eczacılık mesleğini düşünen adaylara da seslenen Kaymakçıoğlu, başarılı bir eczacı olmanın çalışkanlık, analitik düşünme ve disiplin gibi kişisel özelliklerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Öğrencilere kampüsü yerinde görmeleri tavsiyesinde bulundu.
Son Dakika › Eğitim › Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart - Son Dakika
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