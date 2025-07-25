Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu: Eczacı Olmak İçin Sabır, Disiplin ve Analitik Zeka Şart

Biruni Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Farmasötik kimya eğitiminin temelini anlatan Kaymakçıoğlu, öğrencilerin laboratuvarlarla nasıl tanıştığını ve üniversitenin araştırma vizyonunu detaylandırdı.

"İLAÇLARIN KÖKENİ DOĞADAN GELİYOR"

Farmasötik kimyanın ilaçların yapısını ve bileşimini inceleyen bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Kaymakçıoğlu, bu disiplinin temelinde doğadan ilham alan moleküllerin yattığını vurguladı. İlaçların tarihçesini anlatırken bitkisel kaynakların önemine dikkat çekti.

"LABORATUVAR EĞİTİMİ ERKEN BAŞLIYOR"

Kaymakçıoğlu, öğrencilerin Biruni Üniversitesi'nde 1. ve 2. sınıftan itibaren laboratuvar güvenliği eğitimi aldıklarını, 3. sınıftan itibaren ise aktif olarak laboratuvarlarda çalışmaya başladıklarını belirtti. Bu yaklaşımın öğrencileri erken dönemde mesleki deneyimle buluşturduğunu ifade etti.

"ÜNİVERSİTE VE ENDÜSTRİ ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLAR VAR"

Biruni Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayan Kaymakçıoğlu, sanayi ile kurulan iş birliklerinin mezunlara geniş kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. Öğrencilerin staj dönemlerinde edindikleri deneyimlerin genellikle iş hayatına geçişle sonuçlandığını ekledi.

"İLAÇ GELİŞTİRMEDE İNNOVOYA ENTEGRASYONU"

Kaymakçıoğlu, üniversitede İnnovoya sistemine geçişle birlikte ilaç geliştirme süreçlerinin daha ileri düzeye taşındığını ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını açıkladı. Aynı çatı altında bulunan sağlık bilimleri birimlerinin sinerji yarattığını da belirtti.

"ECZACI OLMAK İÇİN SABIR, DİSİPLİN VE ANALİTİK ZEKÂ ŞART"

Programda, eczacılık mesleğini düşünen adaylara da seslenen Kaymakçıoğlu, başarılı bir eczacı olmanın çalışkanlık, analitik düşünme ve disiplin gibi kişisel özelliklerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Öğrencilere kampüsü yerinde görmeleri tavsiyesinde bulundu.