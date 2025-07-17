Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ortadoğu\'da Yaşananları tv100\'de Değerlendiriyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ortadoğu'nun arka planını tv100'de anlatıyor. Suriye'deki çatışmalar başta olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında şimdiye dek yaşanan krizler ve gelecek perspektifini Ortaylı, tv100 ekranlarında değerlendiriyor.

İlber Ortaylı, Ortadoğu'nun arka planı'nı tv100'de anlatıyor!

Savaşların, kargaşanın ve belirsizliğin yaşandığı Ortadoğu'nun görünmeyen yüzünü, tarihini ve bugünü Erdoğan Aktaş, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile değerlendiriyor.

Suriye'deki çatışmalarda İsrail'in arka çıktığı Dürziler kimdir?

Tarihten bugüne Ortadoğu coğrafyasındaki krizlerin kaynağı ne?

Dün neler olmuştu, bugün neler oluyor? Ortadoğu'yu neler bekliyor?

Tüm soruların ve sorunların enine boyuna irdeleneceği Eşit Ağırlık, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla bu akşam 22.30'da tv100'de!