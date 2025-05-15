Haberler.com'da yayınlanan Kariyer 4.0 programına katılan Prof. Dr. Yavuz Samur, eğitimde dijitalleşmenin hızına, ebeveyn-çocuk iletişimine ve gelecekte iş dünyasını şekillendirecek teknolojilere dair önemli uyarılarda bulundu. Samur, oyun yoluyla öğrenmenin etkisine dikkat çekerken, dijital zorbalığa karşı da aileleri uyardı.
Prof. Dr. Yavuz Samur, oyunların çocuklar için sadece eğlence değil aynı zamanda güçlü bir öğrenme aracı olduğunu söyledi. "Yapılan araştırmalar, çocukların oyun oynayarak daha etkili öğrendiğini gösteriyor" diyen Samur, buna rağmen eğitim alanında hâlâ kaliteli dijital oyunların eksik olduğunu vurguladı.
Samur, çocuklarda zorbalığın çoğu zaman başka bir zorbalığa maruz kalmanın sonucu olduğunu ifade etti. "Zorbalıkla en sık karşılaştığımız yerler dijital ortamlar" diyen Samur, ebeveynlere şu uyarıda bulundu: "Önce çocuğunuzla iletişim kurun, sonuç alamazsanız mesajlarına bakmayı düşünün; aksi halde güven sorunu oluşabilir." Sosyal medya kullanım yaşının 13 olduğunu hatırlatan Samur, aileleri çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeye çağırdı.
Geleceğin meslekleri ve iş dünyasına dair değerlendirmelerde bulunan Samur, yapay zekanın artık sadece teknolojik değil, mesleki bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. "Yapay zekayı kullananlar işine devam edecek, kullanamayanlar işsiz kalacak" diyen Samur, yüksek lisans gibi akademik süreçlerin de artık yapay zekâ desteğiyle daha ulaşılabilir hale geldiğini söyledi.
Son Dakika › Eğitim › Prof. Dr. Yavuz Samur: Zorbalıkla en sık dijital ortamlarda karşılaşıyoruz - Son Dakika
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