Eğitim

S¸anlıurfa Valisi Hasan S¸ıldak'ın Bas¸arıyı I·zleme ve Gelis¸tirme Projesi (BI·GEP) bas¸ta olmak u¨zere bu¨tu¨n egˆitim uygulamalarını yerinde incelemek u¨zere gerc¸ekles¸tirdigˆi I·l Egˆitim Degˆerlendirme Toplantısı 2025 yılı S¸ubat Ayı Toplantısı S¸anlıurfa Onikiler O¨gˆretmenevi Toplantı Salonunda du¨zenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, I·l Milli Egˆitim Mu¨du¨ru¨ Asım Sultanogˆlu, I·lc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rleri, Okul I·darecileri ve o¨gˆretmenler katıldı.

Toplantıda Ocak ayı verileri degˆerlendirilerek o¨nu¨mu¨zdeki su¨rec¸lerde yapılması planlanan c¸alıs¸malar ele alındı. Gu¨n ic¸erisinde iki ayrı oturum s¸eklinde gerc¸ekles¸tirilen bulus¸malarda bir degˆerlendirme yapan Vali Hasan S¸ıldak, S¸anlıurfa'da egˆitim seferberligˆinin kararlılıkla devam ettigˆini ve bu konuda en iyi yol haritasının Bas¸arıyı I·zleme ve Gelis¸tirme Projesi oldugˆunu so¨yledi.

"S¸ANLIURFA'NIN BI·GEP'I· SAHI·PLENMESI· C¸OCUKLARIMIZ VE BI·ZLERI· MUTLU EDI·YOR"

BI·GEP'in merkez, ilc¸e ve bu¨tu¨n kırsal okullarda o¨rnek bas¸arılarla gu¨ndeme gelmeye devam ettigˆini so¨zlerine ekleyen Vali S¸ıldak, bu gelis¸melerin mutluluk verici oldugˆunu dile getirdi. Vali S¸ıldak, "S¸anlıurfa'da yaptıgˆımız go¨zlemlerde artık BI·GEP projemizin sahiplenildigˆini ve tu¨m egˆitim camiası tarafından benimsendigˆini go¨ru¨yoruz. Bu S¸anlıurfa egˆitimi adına c¸ok olumlu bir gelis¸me.

Evet gerc¸ekten hangi seviyede olursa olsun aldıgˆımız terbiye, toplum du¨zeni ve nizamı konusundaki go¨ru¨s¸ler, du¨nyaya bakıs¸ımız, insana bakıs¸ımız, hayvan sevgisi gibi hayata dair hers¸ey aileden c¸ok o¨gˆretmenlerin rol model olarak benimsenmesi ile c¸ıkan bir u¨ru¨n. I·nsan, yetis¸kin birey, c¸ocuk, genc¸ okuldan mezun ettigˆimizde is¸te bizim durumumuz. BI·GEP Urfa'nın egˆitim seferberligˆinin marka ismi, marka degˆeri haline gelmis¸tir. Kavramlara dikkat edersek; bas¸arı, takip ve izleme. Takibin oldugˆu her yerde sonuc¸ta bir degˆerlendirme vardır, degˆerlendirmenin sonunda da o¨du¨l veya ceza vardır. BI·GEP iyilik hareketi oldugˆu ic¸in o¨du¨llendirmeyi tercih etmis¸tir. Yine BI·GEP fark olus¸turan, go¨nu¨lden katkı sunan, hayatımıza renk katan, iz bırakan, bizi biz yapan, degˆerlerimize sahip c¸ıkan, o¨gˆretmenlerimizi saygıyla sevgiyle kars¸ılayan bir projedir.

Dinamizm, hareket ve aktif c¸alıs¸ma ile c¸alıs¸ılırsa hangi kurum olursa olsun o kurum kalkınır. Bizim yapmak istedigˆimiz o¨gˆretmenleri ne yormak ne u¨zmektir. Sadece ilimizin egˆitim ile ilgili temel meselelerinde gu¨c¸ birligˆi yaparak genc¸lerimize yo¨n vermektedir. Aslında yaptıgˆımız bir yol haritasıdır ve hazır bir c¸alıs¸ma takvimi olus¸turmaktan ibarettir.

Bu projenin en gu¨c¸lu¨ tarafları; takip, degˆerlendirme, analiz etme ve sonuc¸ların degˆerlendirilmesi ile o¨du¨llendirme yapma imkanı sunmasıdır. Ve o¨zellikle o¨ne c¸ıkan uygulama biles¸enleri; aile ziyaretleri, sadece o¨gˆretmenleri bu projeye dahil etmekle yeterli kalmadık ve velileri de proje ic¸erisine dahil ettik. Okul o¨ncesi egˆitimle ilgili aldıgˆımız mesafe, devamsızlık konusunun u¨zerine gidiyoruz, okuma yazma konusunda birinci sınıflarda bu is¸i c¸o¨zmek istiyoruz, rehberlik c¸alıs¸malarını yaygınlas¸tırmak istiyoruz, bununla birlikte kırsal okullarımızda da o¨nem veriyoruz ve Anne Ato¨lyeleri c¸alıs¸malarını c¸ok o¨nemli bir c¸alıs¸ma olarak go¨ru¨yoruz.

Urfa denince artık gu¨zel proje c¸alıs¸maları ile anılmak istiyoruz. S¸ehrimizi turizmin, egˆitimin, gu¨zel o¨rneklerin sunuldugˆu bir s¸ehir haline getirmek hedefimiz. Bu konuda da egˆitim seferberligˆimizin yanı sıra yapmak istedigˆimiz bir gelis¸im modelidir. Hayalleriniz varsa gu¨c¸lu¨su¨nu¨z, hayalleriniz varsa faydalısınız diye du¨s¸u¨nu¨yoruz" s¸eklinde konus¸tu.