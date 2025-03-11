Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu - Son Dakika
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Eğitim

Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu

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Rusya'nın Başkortistan bölgesindeki bir okulda, 40 yıllık fizik öğretmeni Razif Nurgaliev, öğrencilerinin dolu olduğu sınıfta porno izlerken yakalandı. Ödev verdiği sırada dizüstü bilgisayarının projektöre bağlı olduğunu fark etmeyen öğretmenin bu durumu, bir öğrenci tarafından gizlice çekilen video ile ortaya çıktı. Bu olay sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

11.03.2025 14:47  Güncelleme: 14:56
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Rusya'nın Başkortistan bölgesinde 40 yıllık fizik öğretmeni olan 62 yaşındaki Razif Nurgaliev, 13-14 yaşındaki öğrencilerinin dolu olduğu sınıfta büyük bir skandala imza attı. Öğrencilerine ödev verdikten sonra, dizüstü bilgisayarının hala projektöre bağlı olduğunu fark etmeyen öğretmen, porno izlemeye başladı.

Olayın görüntüleri, sınıftaki bir öğrencinin fizik kitabının arkasından gizlice çektiği videoyla ortaya çıktı. Videoda Nurgaliev'in müstehcen içeriği izlerken sırıttığı görülüyor. Görüntüler kısa sürede Rusya'da sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Öğretmen savunmasında, "Çevrimiçi ders defterini açmaya çalışıyordum, bir şeye tıkladım ve bu site açıldı. Kasıtlı değildi" dedi.

Olayın en çarpıcı yanı ise, Taşkinovo köyündeki okulun yönetiminin başlangıçta öğretmeni korumaya çalışması oldu. Okulun kadın müdürü Rudania Burkhanova, Nurgaliev'in "okulda değerli ve saygın bir eğitimci" olduğunu belirterek olayı "kaza" olarak nitelendirdi. Hatta okul kaynakları, "öğrencilerin öğretmene şaka yapmış olabileceğini" ima etti ve "yerine fizik öğretmeni bulmanın zor olacağı" gerekçesiyle istifa etmemesi gerektiğini savundu.

Ancak velilerin büyük tepkisi üzerine Nurgaliev istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda Başkortistan'daki yetkililerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor ve öğretmenin bilgisayarına el konuldu.

Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu
Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu
Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu

3-sayfa, Eğitim, Toplum, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sınıfta cinsel ilişki filmi oynatırken yakalanan öğretmeni okul yönetimi savundu - Son Dakika

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