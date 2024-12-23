Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni - Son Dakika
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Eğitim

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni

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Din kültürü öğretmenliği yapan bir kadının videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda etkileşim alan videonun altına yorum yapanlardan bazıları öğretmene destek verirken, bazıları da ''Bu mesleğin bir ağırlığı olmalı'' diyerek öğretmeni kılık kıyafetinden dolayı eleştirdi.

23.12.2024 11:06
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Bir okulda din kültürü öğretmenliği yaptığını ifade eden bir kadın, giydiği kıyafetler yüzünden gelen eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yapılan yorumlar da bir hayli ilginç...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bir kesim giydiği kıyafetler yüzünden öğretmene yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederken, bir kesim de Bu mesleğin bir ağırlığı olmalı" diyerek öğretmene daha uygun kıyafetler giymesi önerisinde bulundu.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • İsteyen istediği gibi giyinsin. İçini doğru yaptığı sürece hiçbirimize söz hakkı düşmez.
  • Türkçe öğretmeniyim ve bir gün bile bu şekilde giyinmedim.
  • Din kültürü öğretmeni diye illa kapalı mı olmak zorunda?
  • Ben bütün kamu ve özelde çalışan herkesin bazı kurallara uygun giyinmesi gerektiğini düşünüyorum.
  • Ergenlik çağında çocuklarla muhatap ve rol model olmanız gereken bir mesleğiniz var.
  • Din kültürü öğretmeninin açık olması kendi tercihi anlarız da bu mesleğin bir ağırlığı olmalı...
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Kültür Sanat, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Alparslan:
    yaw size ne arkadaş size ne yaw ne kadar gerizekalı konuları gündeme getiryorsunuz 6 20 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Evrim çalışan tesettürlü oluyor da din çalışan açık olamıyor mu? Size ne kardeşim, din misyoneri misiniz siz? 0 16 Yanıtla
  • selman çakır:
    din kültürü adı üstünde İslam dininin kültürünü şartlarını emirlerini nehiylerini bi araştırsın ondan sonra 15 0 Yanıtla
  • yakup suri :
    tamamda bu kadın kapanmanın örtünmenin ALLAH'IN bi emri olduğunu nasıl anlatacak öğrencilerine.. 9 1 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Sanane diyenler dinden haberi olmayanladir adı üstünde öğretmen once öğretmen öğretikleri seyleri yasayacakki öğrencide uysun oğtmenlik düşünün yere cöpe atilmaz diyeceksin basta yere cöp atan sensin bu ne perhiz hune lahana 5 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    papazın camide cemaate imamlık girişimi gibi olmuş bu. 5 0 Yanıtla
  • KAMBUR TV:
    Nasıl yalancı bir adam dürüstlüğü anlatınca kimse umursamazsa Allah'ın emirlerinin büyük kısmına uymayan birisi de emirleri anlatırsa kimse umursamaz 3 0 Yanıtla
  • Mehmet ali Dal:
    açığı kapalısı kalmadıki hepsi bozok bir nesil Allah kurkusu yok devlet yasasıda yok haliyle namussuzluk almış yürüyor. 2 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Yani işe çıkmış emekçi gibi duruyor, din diyanet bunun neresinde? 2 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Her ne kadar kimsenin ne yediğine ne giydiğine karışmasam da yerine göre giyinilmesinden yanayım 2 0 Yanıtla
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