"Sosyal Medya ve Basın Hukuku" Hukukçuların Başucu Kitabı olacak - Son Dakika
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"Sosyal Medya ve Basın Hukuku" Hukukçuların Başucu Kitabı olacak

"Sosyal Medya ve Basın Hukuku" Hukukçuların Başucu Kitabı olacak

Türkiye'nin yargı alanındaki deneyimli isimler tarafından kaleme alınan "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" kitabı, medya ve basın sektörlerinde karşılaşılan hukuki sorunlar üzerine derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. İfade ve basın özgürlüğünden, medyanın cezai, idari ve hukuki sorumluluklarına, kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı gibi konuların yasal çözümlerini içeren kitap, 2022 yılında yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası'nın getirdiği değişiklikleri tüm detayları ile ortaya koyuyo

30.07.2024 17:29
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Türkiye'nin yargı alanındaki deneyimli isimleri, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Ramazan Özkepir, Yargıtay 1. Başkanlık E. Tetkik Hakimi Salih Zeki Kocaman ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi Erkal Hilmi Kart tarafından yazılan "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" alanında en geniş kapsamlı kitap olarak raflardaki yerini aldı.

Son yıllarda hayatımıza giren sosyal medya ve internet medyası, bu yola işlenen suçlar hukuk dünyasında ciddi bir sorun olarak hukukçuların gündemini meşgul ederken, bu alanda hukuki kaynak yeterliliği bakımından ciddi anlamda eksikliklerin olduğu görülmekte idi.

Bu boşluğu Yargıtay 19. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Ramazan Özkepir öncülüğünde yazılan "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" kitabı, kritik bir kaynak olarak 2. Baskısını yayınladı.

Kitap, ifade ve basın özgürlüğünden, medyanın cezai, idari ve hukuki sorumluluklarına kadar, medya ve basın sektörlerinde karşılaşılan hukuki sorunlar üzerine derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıyor.

'Sosyal Medya ve Basın Hukuku' Hukukçuların Başucu Kitabı olacak

GÜNÜMÜZDE ÇOKÇA TARTIŞILAN KİŞİSEL VERİLER KONUSU YARGITAY KARARLARI İLE ELE ALINIYOR

"Sosyal Medya ve Basın Hukuku" kitabı, özellikle son yıllarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkan kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı gibi günümüzün en önemli konularının yasal çözümleri için bir kaynak niteliğinde olacak bilgiler içeriyor.

DEZENFORMASYON YASASI İLK DEFA BU KADAR AÇIKLAYICI BİR ŞEKİDLE YAZILDI

Kitap aynı zamanda 13 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda Sosyal Medya (Dezenformasyon) Yasası olarak bilinen 7418 sayılı yasanın getirdiği değişiklikleri de tüm detayları ile ortaya koyuyor.

Söz konusu yasa kapsamında, Türk Ceza Kanunu'na eklenen ve ifade ile basın özgürlüğüyle doğrudan ilgili olan yeni maddelerin yorumlanması, hukuk ve medya profesyonelleri arasında ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.

Söz konusu yasanın nasıl uygulanacağı konusunda hukukçulara önemli bir kaynak olacak nitelikle bilgiler içermektedir.

'Sosyal Medya ve Basın Hukuku' Hukukçuların Başucu Kitabı olacak

Kitap, yasa ilgili konunun yasa maddeleri, ve özellikle Yargıtay içtihatları ile özellikle bu konularda görülmekte olan davalarda, Hakim, Savcı ve Avukatlar için bir rehber, yanı sıra, medya ve hukuk alanında eğitim gören öğrencilere, hukuk ve iletişim bilimleriyle ilgili çalışmalar yapan akademisyenlere, ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilere ve genel olarak medya okuryazarlığına ilgi duyan herkesin başucu kitabı ve referans olacak aynı zamanda "Sosyal Medya ve Basın Hukuku", hukuk ve medya dünyasındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Kitap, tüm büyük kitapçılarda ve çeşitli online platformlarda satışa sunulmuş durumda. Medya ve hukukun kesiştiği bu önemli çalışmanın, ilgili alanlarda uzmanlaşmış bireyler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Son Dakika Eğitim 'Sosyal Medya ve Basın Hukuku' Hukukçuların Başucu Kitabı olacak - Son Dakika

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