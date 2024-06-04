Atatürk Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin Arapça konuşma yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bir kesim Arapça'nın evrensel bir olduğuna vurgu yapıp "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Türk toplumunun asimile edilmeye çalışıldığını belirtip durumu sert bir dille eleştirdi.
Son Dakika › Eğitim › Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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