Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Eğitim

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

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Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerden biri mezuniyet töreninde Arapça konuşma yaptı. Törendeki vatandaşlar tarafından kayda alınan o anlar sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Suriyeli öğrencinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

04.06.2024 15:20
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Atatürk Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin Arapça konuşma yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Bir kesim Arapça'nın evrensel bir olduğuna vurgu yapıp "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Türk toplumunun asimile edilmeye çalışıldığını belirtip durumu sert bir dille eleştirdi.

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Medya, Erzurum, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Serdar Erişen: Amerıkalı olsa yada farklı bir ülke modern denırdı 57 57 Yanıtla
    ferhat eser: Ben israilliyim ibranice konuşsam sorun varmı 17 22
  • Ahmet burak: burasi türkiye turkce konusmak zorunda eger vir rus olsaydi ve rusca konussaydi da ayni tepki verilmesi gerikirdi boyle ufak gordugumuz seylere goz yumarsak yarin kendi dillerinde egitimden tutun anayasaya hersey isterler 67 19 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Kürtçe kpnuşuluyor? 1 4
  • Yisteks Tekstil: Saçmalıktan başka bir şey değil bir insanın kendi diliyle konuşması neden problem olsun bizim Avrupadaki vatandaşlarımıza Türkçe yasaklanırsa çok mu hoş olur 37 44 Yanıtla
  • Aa: eee ne oldu yani.ingilizce olsa ne yapacaktiniz 32 40 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Burada kimse Arap düşmanlığu veya yabancı seviciliği yapmıyor.sen egerki kendi ülkenden kaçıp başka ülkenin okulunda okuyorsan mezun olduğunda o ülkeye az saygın olsun ve o ülkenin silince konuşma yap.ha kendi dilince çok konuşmak istiyorsan kaçtığın ülkeye dön istediğin dilde konuş. 50 6 Yanıtla
  • Ömer Çelik: Ne güzel besmeleyle salatü selamla başlamış. İngilizce konuşsa modern gençlik derdiniz dimi? 23 33 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: burada farklı bir topluluğa seslenilmiyor o yüzden Türkçe konuşmak daha anlaşılabilir ve doğru olur ama biraz provokasyon gibi duruyor 30 8 Yanıtla
  • Yunus Uslu: İşin garibi buna artık herkesin alışmış olması . 21 4 Yanıtla
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