Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika
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Eğitim

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

İstanbul'da okulların açılmasına sayılı günler kala, okul servis ücretlerindeki artış velileri endişelendiriyor. UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayan bazı servis şirketleri ve okullar, yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öyle ki, okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi.

28.08.2024 08:53
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Okulların açılmasına sayılı günler var, veliler servis telaşı içinde. İstanbul'da bazı okullar ve servisler UKOME'nin kararına uymayarak yüzde 100'lük zam yaptı.

TAKSİ BİLE DAHA UCUZ

Durum öyle bir hal aldı ki okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi. Bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için günlük 330 TL talep ederken aynı mesafe taksiyle gidildiğinde 220 TL tutuyor. Özel hizmet detayı ise duyanları şaşırtıyor.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

Show Haber'e göre bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için yıllık yaklaşık 60 bin TL'lik ücret talep ediyor. Yani günlüğü 330 TL'ye denk geliyor. Ancak aynı mesafe taksiyle gidildiğinde ise sadece 220 TL tutuyor. Yani şu zamanda taksiler servis ücretlerinden daha uygun hale gelmiş durumda.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

ZAMMA UYMAYAN SERVİSLER VE OKULLAR DA VAR

İHA'nın aktardığına göre, bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Son Dakika Eğitim Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: kendinizi yoldurtmayın bu rakamların yarısını bile vermeyin toplu taşıma bu hususi değil gidin şikayet edin araçları bağlansın 17 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Atla dolmuşa 10 TL'ye öğrenci. gidiş dönüş 20 TL'ye hafta'da 100 TL'ye ayda 400 TL'ye. niye aylık 6.000 bin TL veresin 400 TL'ye gidip gelmek varken okula :) 13 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: toplum komple kudurdu, herkes fırsatçı. ondan sonra oturup üzülüyoruz bu başımıza nereden geldi diye 12 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Bu daha iyi günler 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: eğitime verilen önem bumu 9 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Para yok yok diye diye yok olacaklar haberleri yok! 7 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Şimdikiler çok şanslı. Taksiyle okula gitmek istiyorum deyince Terlik yiyorduk biz. 7 0 Yanıtla
  • bülent C.: Erinmeyin sabah erken kalkın çocuğunuzu siz bırakın okula , bizi bırakanda yoktu kendimiz gidiyorduk 3-5 arkadaş 4 2 Yanıtla
  • mrtymn null: Banane abiii 0 1 Yanıtla
  • Ersay: Ortaokul çocuklarına hostes mecburiyeti gereksiz masraf, çocuğunuzu alıştırın otobüse aylık 282 liraya gidip gelsin 0 0 Yanıtla
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