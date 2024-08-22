Tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni gelişme - Son Dakika
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Eğitim

Tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni gelişme

Tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

22.08.2024 08:49
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Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurularında bulunan öğretmenlerin büyük kısmının atamalarının gerçekleştirilerek taleplerinin karşılandığını açıkladı.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

BAKAN TEKİN'DEN "HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İsmail ÇEVİKBAŞ: Haber başlığı yanlış atılmış. Sanki yeni ataması yapılacak öğretmenler için bir gelişme var gibi görünüyor. Halbuki bahsedilen konu yer değişikliği ve tayin meselesidir. 6 2 Yanıtla
  • yalçın Bostan: Bu durum mağduriyetleri gidermesi açısından çok kıymetli. Ama yeni mağduriyetler oluşmasına sebep olmamalı.Bu şekilde yapılan atamalarda il emrine gelen öğretmenler norm fazlası olarak bekliyor aynı il içinde boşluk olduğu zaman sadece norm fazlalarına özel bir tercih ataması yapılıyor burda işte yeni mağduriyetler çıkıyor mesela aynı il içinde olup başka ilçede olan öğretmenlerin ataması yapılmadığı için kısır bir döngü şeklinde hep açılacak yada açılması beklenen yerler sadece norm fazlası öğretmenlere açıldığı için mevcutta ilçeden ile tercih yapan öğretmenlere bu yerler açılmıyor ve atamaları yapılmıyor. Buna bir çözüm bulunmalı 3 0 Yanıtla

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