Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı

Geniş Video İzle

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını internet üzerinden kamuoyunun görüşüne sundu. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı görülürken, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

26.04.2024 15:38  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat taslağı resmi internet sitesindenkamuoyunun görüşüne sunuldu.

BİR HAFTA SÜREYLE GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

ASKI SÜRECİ SONUNDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

LİMİT VE TÜREV DAHA KAPSAMLI ELE ALINDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfredat taslağındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

İŞTE TASLAK METİNDEKİ İLGİLİ KISIM

Taslak metinde şu ifadeler yer aldı; "Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sırabir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."

Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı

Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:43 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement