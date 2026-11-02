Tekirdağ'da Okula Dönüş Timi Roman Eylem Planı kapsamında aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Okula Dönüş Timi Roman Eylem Planı kapsamında aileleri ziyaret etti

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Tekirdağ\'da Okula Dönüş Timi Roman Eylem Planı kapsamında aileleri ziyaret etti
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Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Roman Eylem Planı çerçevesinde Okula Dönüş Timi'yle devamsızlık riski taşıyan öğrencilerin ailelerine hane ziyareti yaptı. Görüşmelerde okula düzenli devamın önemi anlatıldı, ailelerin eğitim sürecine katılımı değerlendirildi.

Tekirdağ'da öğrencilerin eğitimden uzak kalmasının önlenmesi amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Roman Eylem Planı kapsamında Okula Dönüş Timi tarafından yapılan ziyaretlerde, okul devamsızlığı yaşayan veya devamsızlık riski bulunan öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı. Ailelerle bir araya gelen ekipler, çocukların okula düzenli devam etmelerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ailelerle birebir görüşmeler yapılıyor

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde öğrencilerin okula devam durumları, eğitim hayatında karşılaştıkları sorunlar ve ailelerin ihtiyaçları değerlendirildi. Çocukların eğitim süreçlerine düzenli katılım sağlaması için ailelerle görüş alışverişinde bulunulurken, okul devamsızlığına neden olabilecek sorunların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Okula Dönüş Timi çalışmalarıyla öğrencilerin eğitim hayatından kopmalarının önüne geçilmesi, okula devamlılıklarının artırılması ve ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor. Roman Eylem Planı kapsamında sürdürülen çalışmalarla çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
TekirdağGüncelEğitimSon Dakika

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