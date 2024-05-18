TÜGVA, ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu projesi düzenliyor - Son Dakika
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Eğitim

TÜGVA, ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu projesi düzenliyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Yaz Okulu projesiyle ortaokul öğrencilerine zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunuyor. Program kapsamında öğrencilere dini, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Yaz Okulu'na katılım ücretsiz olup başvurular tugva.org adresinden yapılabilecek.

18.05.2024 09:09
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 24 Haziran – 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Okulu projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde gerçekleştirilen yaz okulu programı, 384 noktada gerçekleşecek.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Program dahilinde öğrencilere Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Ayrıca futbol, basketbol, badminton, oryantiring gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra geziler ve satranç gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençlere ve ailelere seslenerek:

"Yaz Okulu'nun bu sene sekizincisi gerçekleşecek. 7 hafta sürecek olan yaz okulu projesine öğrenciler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler. Başvurularımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz." dedi.

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