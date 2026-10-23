TÜİK, yükseköğretim mezunlarında 2025 beyin göçü oranını yüzde 2,2 olarak açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, yükseköğretim mezunlarında 2025 beyin göçü oranını yüzde 2,2 olarak açıkladı

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TÜİK'in 2025 verilerine göre yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı yüzde 2,2'ye çıktı. Vakıf üniversitesi mezunlarında yüzde 4,4 olan oran, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yüzde 7,0 ile en yüksek eğitim alanı olarak öne çıktı.

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim beyin göçünün en yüksek olduğu il İstanbul oldu

Yükseköğretim beyin göçü oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında yüzde 4,0 ile İstanbul olurken, bu ili sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Yükseköğretim beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt olurken, bu ili sırasıyla Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis izledi.

Yükseköğretim beyin göçü oranının erkeklerde en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 4,7 ile İstanbul, yüzde 4,4 ile İzmir, yüzde 3,6 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Eskişehir ve yüzde 2,8 ile Yalova oldu. Yükseköğretim beyin göçü oranının kadınlarda en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 3,4 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile İzmir, yüzde 2,4 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Eskişehir ve yüzde 1,5 ile Bursa oldu.

Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı yüzde 4,4 oldu

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 1,7 iken, 2025 yılında artarak yüzde 1,9 oldu. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 4,3 iken, 2025 yılında artarak yüzde 4,4 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2025 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,6 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bu sırayı yüzde 3,8 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,7 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

En yüksek beyin göçü oranına sahip alan bilişim ve iletişim teknolojileri oldu

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 7,0), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,8) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 3,0) oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda ise yüzde 5,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olurken; en düşük beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olurken; kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuGüncelEğitimVakıfSon Dakika

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