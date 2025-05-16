TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Teakwondo Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Eğitim

TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Teakwondo Turnuvası Heyecanı

TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Teakwondo Turnuvası Heyecanı

TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Taekwondo Turnuvası, İstanbul'da gerçekleştirildi. 8 sıklette 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva nefesleri kesti. Turnuvada eğitim alan öğrenciler, kazandıkları bilgi ve becerileri sahaya yansıtarak izleyicilerden tam not aldı. Turnuva sonunda başarılı olan sporcular madalyalarla ödüllendirildi.

16.05.2025 18:42
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TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Taekwondo Turnuvası, İstanbul'da düzenlenen müsabakalarla tamamlandı. 8 sıklette 45 sporcunun mücadele ettiği turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Siyah Kuşağa Giden Yolda İlk Adım

TÜRGEV'in 2022 yılında başlattığı Taekwondo atölyeleri, lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen eğitimlerle öğrenciler beyaz kuşaktan başlayarak düzenli sınavlarla üst kuşaklara geçiyor. Eğitimci Yaprak Avcı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde, atölyelere ilgi her geçen yıl artarken, öğrenciler birçok yarışmada önemli dereceler elde etti.

10 Hakem, 45 Sporcu, 8 Sıklet

İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği'nden gelen 10 hakemin görev aldığı turnuvada, TÜRGEV yurtlarında eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Turnuvaya katılan sporcular, antrenmanlarda kazandıkları bilgi ve becerileri sahaya yansıtarak izleyenlerden tam not aldı.

TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Teakwondo Turnuvası Heyecanı

"Değerlerle Güçlenen Bir Nesli Yetiştiriyoruz"

Turnuvayı izleyenler arasında TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz'da yer aldı. Yılmaz, gençlerin kıran kırana mücadele ettiği turnuva hakkında; "Gençlerin sabırlı, kararlı ve disiplinli bir şekilde yetişmesi, aslında bir toplumun geleceğe ne kadar sağlam adımlarla yürüdüğünü gösterir. Biz, gençlerimizin sadece bilgiyle değil, aynı zamanda güçlü bir karakterle, duruşla ve anlam arayışıyla büyümesini önemsiyoruz. Çünkü bir ülkenin geleceğini yalnızca teknoloji değil, sorumluluk sahibi, kendine güvenen ve değerlerinin farkında olan bireyler güvence altına alır. Bugün sabretmeyi bilen bir genç, yarın adaletli bir yönetici olabilir. Bugün iç disiplini olan biri, yarın ülkesine omuz verecek bir lider olabilir. Tam da bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu turnuvanın, öğrencilerimizin her gün yaşadığı, birlikte vakit geçirdiği bir ortamda yapılması bizim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü burası sadece bir yurt değil, onların hayata hazırlandığı, karakterlerinin şekillendiği bir yer. Sporu da bu ortamın doğal bir parçası haline getirmek, bu açıdan çok anlamlı ve yerinde bir adım oldu" dedi.

Federasyona ve Temsilciliğe Teşekkür

TÜRGEV, organizasyona verdikleri katkılardan dolayı Türkiye Taekwondo Federasyonu ve İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği'ne teşekkür etti. Turnuva sonunda başarılı olan sporcular madalyayla ödüllendirilirken, gençlerin disiplini ve mücadele azmi takdir topladı.

Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Teakwondo Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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