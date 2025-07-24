Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor - Son Dakika
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Eğitim

Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor

Türk üniversite öğrencileri Tunus\'ta Arapça öğreniyor
24.07.2025 21:40
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Türkiye'den gelen ilahiyat fakültesi öğrencileri, Tunus'ta düzenlenen Arapça eğitim programı kapsamında dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Burgiba Dil Enstitüsü'nde yürütülen programda öğrenciler, hem klasik hem de çağdaş Arapçaya yönelik uygulamalı dersler alırken, günlük yaşam içerisinde de aktif pratik yapma imkânı elde ediyor.

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, programın çok yönlü yapısına dikkat çekerek, "Erkek ve kız öğrencilerimiz burada yalnızca Arapça öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen öğrencilerle ortak bir eğitim ortamını paylaşıyorlar. Kız öğrencilerimiz de Burgiba Dil Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı. Yurt temini dâhil olmak üzere her alanda kendilerine destek sağlıyoruz. Sayın Büyükelçimiz de öğrencilerimizle yakından ilgileniyor," dedi.

Tunus'ta doktora çalışmalarını sürdüren ve öğrencilere sahada rehberlik eden Muhammed Revaha Zor ise Tunus'un Arapça eğitimi açısından taşıdığı stratejik önemi şu sözlerle ifade etti:

Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor

"Tunus, doğu Arap ülkelerine alternatif olarak batıya açılan bir kapı konumunda. Öğrencilerimiz burada sadece Arapçayı değil, aynı zamanda Tunus lehçesini de günlük hayatta birebir yaşayarak öğreniyor. Sabah 08.00'de başlayan dersler öğlene kadar sürüyor, ardından öğrencileri şehre çıkararak Arapça pratiklerini sahada geliştirmelerine yardımcı oluyoruz."

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Sinem Nur Suca, Tunus'un güvenli ve misafirperver ortamına vurgu yaptı:

Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor

"Buraya geldiğimden beri güvenlikle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Akademide hem klasik hem modern Arapça dersleri alıyoruz. Ayrıca halkla doğrudan temas kurarak konuşma pratiği yapıyoruz. Bu da dil gelişimimizi ciddi şekilde destekliyor."

Aynı üniversiteden Sıla Ataş ise Arapçanın ilahiyat eğitimi açısından önemine dikkat çekti:

"Fakültelerde Arapçanın yeterince önemsenmediğini görüyoruz. Ancak biz bunun aksine inandık ve bu nedenle Tunus'a gelme kararı aldık. Tunus halkı genellikle Fasih Arapçaya hâkim ve Türk öğrencileri oldukça iyi tanıyorlar. Bu da iletişimimizi kolaylaştırıyor."

Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor

Öğrencilerden Esra Mutlu ise hem sağlık sistemi hem de toplumsal yardımseverlik açısından olumlu bir deneyim yaşadığını belirtti:

"Halk çok medeni ve yardımsever. Bir adres sorduğunuzda bile sizi bizzat götürmek istiyorlar. Burada bir sağlık problemi yaşadım ancak hastaneye sorunsuz ulaştım ve tüm işlemleri kolaylıkla hallettim."

Program kapsamında öğrenciler, Kayravan başta olmak üzere Tunus'un önde gelen kültürel ve tarihi merkezlerini de ziyaret ederek Arapça pratiklerini pekiştiriyor.

Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türk üniversite öğrencileri Tunus'ta Arapça öğreniyor - Son Dakika

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